Présidentielle en France : Macron et Le Pen au second tour

Les estimations du premier tour de la présidentielle françaises, publiées ce dimanche soir, ont placé Emmanuel Macron en tête. Le candidat d’En Marche obtiendrait entre 23% et 24 % des voix. Macron est talonné par Marine Le Pen (FN) créditée de 21 % à 24%. François Fillon obtiendrait entre 19% à 20,3% des voix, suivi de Jean-Luc Mélenchon entre 19% et 20%.

Aucun des autres candidats n’obtiendrait plus de 7%.

Ces chiffres sont établis sur la base des estimations de plusieurs instituts dont Ipsos-Sopra SteriaIfop-Fiducial, Kantar-Sofres et Elabe. Les candidats Fillon et Hamon ont dores et déja appelé les Français à voter Macron, pour faire barrage à la candidate de l’extrême droite.