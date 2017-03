Présidentielle en France : La campagne de tous les scandales

Réagissez

La démission du ministre de l’Intérieur à un mois du début des élections est un fait inédit. Alors que le dossier Fillon s’épaissit de semaine en semaine



Lyon (France)

de notre correspondant



La décrépitude politique continue en France. Après les affaires Fillon (droite) et Le Pen (extrême-droite) et quelques soupçons pour Macron (centre gauche), tous trois candidats à la présidentielle, le train fou des révélations a atteint un haut personnage de l’Etat ; le ministre de l’Intérieur, poste stratégique en cette période de risque terroriste et de scrutins électoraux à gérer et protéger.



Pendant longtemps les journalistes ont semblé fermer les yeux sur les turpitudes des élus, attendant que d’éventuels dossiers arrivent ficelés sur leur bureau. A contrario, le scandale soulevé par Le Canard Enchaîné envers Fillon, dans le sillage d’autres mis à jour ces dernières années par le site Médiapart sur des dossiers autrement plus sensibles, a donné des idées à la classe médiatique. Les ‘‘Tintin’’ nouvelle génération chercheraient désormais à lever le couvercle pour voir ce qui se cage dessous. Y aurait-il un changement notable dans l’investigation journalistique ? On peut se poser la question. Ainsi ces derniers temps, le Journal du dimanche (JDD) ou Le Monde (un habitué des enquêtes) ont relayé le Canard pour faire des révélations qui ont fait la une des médias.



Après les prêts non déclarés, les soupçons d’entente avec des groupes financiers, les vêtements pour 48 500 euros dont deux costumes offerts par un tenant de la françafrique pour 13 000 euros, le Canard enchaîné a sorti hier, dans le sillage de ses confrères, une nouvelle casserole pour François Fillon qui aurait encaissé 50 000 euros pour servir d’intermédiaire entre un milliardaire libanais et le pouvoir russe de Poutine. Le Monde a aussi révélé mardi soir que le candidat à la présidentielle est désormais poursuivi aussi pour « faux et usage de faux » et « escroquerie » dans le dossier d’emplois fictifs de son épouse et deux de leurs enfants.



Une preuve que l’Elysée ne tirait pas les ficelles



Cette nouvelle charge contre François Fillon aurait presque fait passer au second plan la nouvelle affaire réglée en moins de 24 heures (un record !), celle du ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux, incriminé lundi soir et poussé à la démission mardi après-midi, pour avoir indûment embauché ses deux filles mineures alors qu’il était député. «J'affirme mon honnêteté. Ces contrats correspondaient tous bien sûr à des travaux effectivement réalisés. Je ne veux à aucun prix que ce débat, fait d'amalgames, puisse porter atteinte au travail du gouvernement », a-t-il déclaré, alors que le Parquet national financier venait d’ouvrir une enquête préliminaire. Ministre de l'intérieur depuis le 6 décembre 2016, il sera seulement resté 3 mois et 15 jours à son poste. Il a été remplacé hier par Matthias Fekl, jusqu’à présent secrétaire d’Etat. Nouveau fait inédit d’une campagne folle, outre que ce soit une première d’être nommé à un mois du scrutin, Fekl marquera l’histoire pour être le plus jeune ministre de l’Intérieur sous la Ve République. Tous ceux qui disaient, parfois sans mots couverts, que l’Elysée avait manigancé et supervisé les dossiers contre François Fillon et Marine Le Pen en seront pour leurs frais. Cette fois-ci l’homme politique est un très proche du chef de l’Etat.



On voit mal comment le président François Hollande, qui a signé le communiqué annonçant la fin de fonction de Le Roux, se serait tiré une balle dans le pied en accablant le dernier ministre de l’Intérieur de son quinquennat, un membre de son cercle rapproché. Paradoxalement, avec cette démission express, dans la journée qui a suivi la révélation des faits par l’émission Quotidien (sur TMC, chaîne du puissant groupe TF1), la jurisprudence qui veut qu’un ministre soupçonné démissionne, fonctionne bien chez les socialistes*.



Bien mieux qu’à droite et extrême-droite. François Fillon ou Marine Le Pen, acculés par la justice, avec pour tous les deux de nouvelles informations chaque semaine, maintiennent leurs candidatures malgré tout. Le premier étant d’ores et déjà mis en examen, ce qui constitue une autre première sous la Ve République. Jamais un candidat inculpé n’avait concouru pour la magistrature suprême. Quant à Marine Le Pen, fortement menacée par la justice, elle refuse de se rendre devant le juge, arguant de son immunité parlementaire européenne. On ne sait pas qui de la gauche ou de la droite lave plus blanc mais la grande question qui se pose en France depuis cette nouvelle affaire Le Roux, était de savoir quand interviendrait la prochaine.

*Pour s’être empêtrés dans des affaires judiciaires, deux ministres socialistes avaient démissionné sous le mandat de François Hollande : Jérôme Cahuzac (ministre du budget) en mars 2013 et Thomas Thévenoud (secrétaire d’Etat au commerce extérieur pendant seulement neuf jours en septembre 2014 !). Bruno Le Roux est le troisième à devoir abandonner et certainement le premier aussi près de la fin d’une mandature.