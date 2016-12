Réagissez

Près de 7200 migrants et réfugiés sont morts ou ont disparu depuis le début de l’année, dont la plupart en Méditerranée, a annoncé ce mois l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à la veille de la célébration de la Journée internationale des migrants. Sur un total de 7189 morts ou disparus enregistrés à la date de jeudi soir, 4812 ont péri en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Italie, la Grèce, Chypre et l’Espagne, a précisé l’OIM. Selon l’organisation, le chiffre est en hausse de plus de 20% par rapport à l’année 2015. Cela représente en moyenne 20 décès par jour et le bilan total pourrait donc encore s’alourdir d’ici à la fin de l’année de 200 à 300 morts, a averti l’organisation dans un communiqué. La traversée de la Méditerranée, utilisée par près de 360 000 candidats à l’émigration depuis le début de l’année, reste de loin l’itinéraire le plus dangereux avec plus de 60% des disparitions. L’OIM a indiqué, par ailleurs, que le nombre de décès de migrants dans le monde a augmenté cette année, en particulier en Afrique du Nord et en Afrique australe, en Amérique centrale et latine et à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.