Premier accroc entre Trump et les entreprises américaines

De nombreuses entreprises américaines se sont cabrées devant le décret anti-immigration de Donald Trump, dénonçant hier des mesures qui pourraient remettre en question leur fonctionnement et leur politique de recrutement tournée vers le monde.

C'est dans la Silicon Valley que les critiques ont été les plus virulentes. Les patrons d'Apple, Microsoft, Google, facebook, Airbnb ou encore Netflix, qui emploient des milliers d'ingénieurs étrangers, ont jugé «contraires aux valeurs américaines» ces mesures interdisant l'entrée aux Etats-Unis à des ressortissants de sept pays musulmans. Hors high-tech, les grands patrons essaient de trouver le ton juste pour ne pas s'attirer les foudres du nouveau président américain qui leur a, par ailleurs, promis des baisses massives d'impôts et un allégement de la réglementation.

M. Trump n'hésite pas non plus à tancer directement, sur twitter, des entreprises qui ne satisfont pas à ses injonctions, Ford, General Motors et Toyota, entre autres, en ont été victimes. Mais, confrontées aux conséquences des décisions anti-immigration, de nombreuses multinationales américaines ont exprimé publiquement leur désaccord.

«Ce n'est pas une politique que nous soutenons et je (vous) ferai remarquer qu'elle a déjà été contestée devant un tribunal fédéral et certaines dispositions du décret ont déjà été bloquées, au moins temporairement», a fustigé Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs, l'une des grandes banques d'affaires de Wall Street dont de nombreux responsables ont rejoint l'Administration Trump.

Et de poursuivre : «Si le décret devait s'appliquer en l'état, je reconnais qu'il y a un risque potentiel de perturbation pour la firme et en particulier pour certains de nos employés et leurs familles.» Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase et président du lobby des grandes entreprises Business Roundtable, explique que le pays est «plus fort avec la richesse de la diversité du monde qui l'entoure».

Les chefs d'entreprise américains disent craindre que les mesures anti-immigration les privent de gros réservoirs de talents et empêchent leurs employés américains de voyager dans les pays bannis. Environ 30% de personnes ayant un emploi dans la ville universitaire de Boston, dont les biotechnologies sont le poumon économique, sont des immigrés, selon un rapport de 2015 du Boston Planning & Development Agency.