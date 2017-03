Réagissez

Six semaines après son élection à la présidence américaine, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, a prononcé, mardi, devant le Congrès, son premier discours.

Elu sur un programme nationaliste et isolationniste, le président américain, Donald Trump, a prononcé, mardi, son premier discours devant le Congrès. L’allocution du nouveau locataire de la Maison-Blanche intervient après six semaines de présidence marquées par de nombreuses polémiques, entre autres celles entourant la signature par Donald Trump d’un décret migratoire antimusulmans, suspendu depuis par un juge fédéral, et les liens supposés entre Trump et la Russie.

Atmosphère convulsive alimentée aussi par les relations tendues entre le 45e président américain et la presse. Dans son discours, le président américain a usé d’une sémantique apaisée par rapport à ses interventions faites jusque-là. Volet politique étrangère, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a prévenu qu’il agirait avant tout pour les intérêts de son pays. «Mon boulot ne consiste pas à représenter le monde.

Mon boulot consiste à représenter les Etats-Unis d’Amérique», a déclaré le président américain, cité par l’AFP. Toutefois, une telle vision ne signifie pas décrocher. «Notre politique étrangère requiert un engagement direct, solide et significatif avec la communauté internationale», a-t-il relevé. Comme ses prédécesseurs républicains et démocrates confondus, le président Trump a mis en relief «le leadership américain fondé sur des intérêts fondamentaux en termes de sécurité que nous partageons avec nos alliés à travers le monde».

Rassurer les partenaires

Alors qu’il a qualifié l’Alliance atlantique d’«obsolète», Trump a loué le Brexit et fustigé l’Union européenne (UE), il a voulu cette fois rassurer les alliés européens. Ainsi, il a promis que Washington continuerait de «soutenir avec force l’Otan, une alliance forgée après deux Guerres mondiales qui ont renversé le fascisme et après une guerre froide qui a vaincu le communisme».

Mais comme il l’a souligné durant sa campagne, les alliés des Etats-Unis en Europe, en Asie et au Moyen-Orient devraient accroître leurs efforts financiers pour assurer leur défense commune. «Nos partenaires doivent remplir leurs obligations financières», a-t-il indiqué. Allusion au fait que les pays de l’Otan doivent consacrer au moins 2% de leur produit intérieur brut (PIB) à leurs dépenses militaires. Toutefois, parmi les 28 Etats membres de l’Otan, seuls cinq pays, dont les Etats-Unis en tête avec 3,61%, y sont à ce jour parvenus.

Il a répété que les Etats-Unis «attendent» de leurs «partenaires», qu’il s’agisse de l’Otan, du Moyen-Orient ou de l’Asie-Pacifique, «qu’ils endossent un rôle direct et significatif dans les opérations militaires et stratégiques et qu’ils paient leurs parts». Alors que ses prises de position hostiles au multilatéralisme ont semé le trouble à l’ONU, en Europe et en Asie, Donald Trump a assuré que les Etats-Unis «respecteraient les institutions historiques, mais également les droits souverains des nations». Il n’a en revanche pas nommé explicitement la Russie, avec laquelle il prône un rapprochement après les années de froid durant l’ère Obama.

Mais le président républicain y a fait allusion lorsqu’il a dit espérer forger de «nouvelles alliances» et se faire de «nouveaux amis», à la condition de «partager les mêmes intérêts». «Nous voulons l’harmonie et la stabilité, pas de guerre et de conflit», a déclaré Donald Trump. S’engageant à «protéger la nation contre le terrorisme islamique radical», le président républicain a proposé que les Etats-Unis «travaillent» avec des pays «alliés» musulmans pour «éradiquer» le groupe Etat islamique (EI), un «ennemi abominable».