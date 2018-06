«Pour un pays instable comme la Libye, les élections restent une priorité»

Réagissez

Réunis, mardi à Paris, à la conférence internationale sur la Libye, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Al Sarraj, le chef de l’armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, le président du Haut Conseil d'Etat libyen, Khaled Mechri, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah Issa, quatre acteurs déterminants dans la résolution de la crise libyenne, se sont engagés sur une feuille de route de huit points pour une sortie de crise de leur pays.

Parmi ces points, l’organisation des élections législatives et présidentielle en décembre prochain figure en bonne place. Chercheuse associée à l’Institut prospective et sécurité en Europe et consultante internationale, Hélène Bravin explique pourquoi il est important de redonner au plus vite la parole aux urnes en Libye.

- Que pensez-vous de l’initiative prise par le président français, Emmanuel Macron, de réunir, le 29 mai dernier à Paris, les principaux protagonistes de la crise libyenne ? Qu’apporte-t-elle de nouveau par rapport à la rencontre de la Celle-Saint-Cloud ? Cette initiative ne risque-t-elle pas de faire doublon avec tous les plans de sortie de crise déjà existants, surtout avec celui de l’ONU ?

Le dialogue onusien n’a donné aucun résultat. L’envoyé spécial, Ghassan Salamé, a eu beau solliciter les principaux acteurs afin qu’ils amendent les accords de Skhirat, comme convenu il y a quelques mois, les deux parties n’ont pas trouvé d’accord. Les amendements devaient porter, notamment, sur la réduction du Conseil présidentiel, en surnombre. Il compte 9 membres dont Fayez Al Sarraj et devait être réduit à 3. Il devait, par ailleurs, trouver un consensus sur l’art. 8 des accords de Skhirat qui est litigieux.

Cet article octroie au président du Conseil présidentiel et donc au Premier ministre la prérogative de nommer, entre autres, le futur chef d’état-major des armées. Or, le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Salah, aurait souhaité que cette fonction lui revienne, comme indiqué dans la Déclaration constitutionnelle provisoire de 2011. Une solution entre l’Est et l’Onu a bien été trouvée, mais la partie Ouest l’a refusée.

Enfin, la mise en place d’un nouveau gouvernement devait voir le jour, mais là aussi cela ne s’est pas concrétisé. Force est de constater que le dialogue n’a pas été constructif sur plusieurs mois. Face à l’échéance électorale prévue pour 2018, Paris a pris l’initiative de cette réunion afin de booster les parties en les réunissant.

Ce qui est nouveau par rapport à la réunion de la Celle-Saint-Cloud, c’est que cette rencontre simplifie la feuille de route des parties. Il n’est plus question d’un nouveau gouvernement, de l’art. 8 ou de la réduction du Conseil présidentiel, mais principalement des élections, de la base constitutionnelle qui permettra leur organisation. Mais aussi de l’unification des institutions, notamment bancaires et militaires. On passe donc à la vitesse supérieure.

Par ailleurs, ont été conviés de nouveaux acteurs, tels que le président du Parlement, Aguila Salah et le président du Haut Conseil d’Etat, Khaled Mechri du Parti pour la justice et de la construction (PJC) et donc Frère musulman, afin davantage les responsabiliser. Pour la première fois, le maréchal Haftar a pu rencontrer un Frère musulman. C’est une première, quand on sait que le Maréchal considère les Frères musulmans comme étant des terroristes... Toutefois, personne ne s’est serré la main de l'autre…

En cela, cette réunion ne fait pas doublon à la mission de Ghassan Salamé, elle est même salutaire pour sa mission, laquelle est en panne. Bien que celle-ci reste encore laborieuse, elle est du moins simplifiée. A l’actif de l’envoyé spécial, la mobilisation des Libyens pour les élections. Ce qui est un grand pas.

- Les quatre principaux acteurs de la crise libyenne se sont engagés à organiser des élections législatives et présidentielle le 10 décembre prochain. Les élections sont-elles, selon vous, une priorité en Libye ?

Une raison à cela. Force est de constater que militairement les forces se sont neutralisées. La violence extrême telle que connue dans les années précédentes a disparu. Les incursions de la partie Ouest dans le Croissant pétrolier ont cessé. Paris et l’ONU ont, donc, estimé que le moment était propice à des élections actant du fait que les acteurs sont arrivés à une extrémité. D’autant qu’on a près de 2,7 millions d’inscrits sur les listes électorales.

Il y a une vraie volonté populaire pour aller vers des élections. Les inscriptions vont d’ailleurs être prolongées. Est-ce que ces élections sont la priorité ?

Les élections donnent au peuple le choix de ses dirigeants. Elles restent en cela une priorité pour un pays complètement instable politiquement et face à deux parties qui s’affrontent. C’est lui qui tranchera. Reste à savoir si elles vont permettre de résoudre les problèmes de fond. On est en droit d’en douter.

- Les participants à la conférence de Paris se sont engagés à adopter d’ici le 16 septembre prochain une base constitutionnelle et des lois électorales en vue des élections de décembre. Pourquoi cette question traîne-t-elle encore ?

Normalement, la Chambre des représentants (le Parlement de Tobrouk) et le Haut Conseil d’Etat (HCE), l’équivalent du Sénat, doivent installer une commission mixte qui devra proposer des lois sur le référendum constitutionnel et les élections générales. Or cette commission mixte n’a pas encore vu le jour, compte tenu de la rivalité des acteurs qui ne se sont pas mis déjà d’accord sur les amendements à apporter aux accords de Skhirat.

Par ailleurs, des amendements doivent être effectués sur le draft constitutionnel approuvé par l’Assemblée constituante en juillet 2017. Cette procédure compte tenu des oppositions qui se sont cristallisées autour du draft constitutionnel est un travail de longue haleine. Et les discussions peuvent prendre une éternité en Libye. Du coup, on n’est pas sûr qu’un référendum puisse avoir lieu, comme prévu dans les textes.

D’où l’idée de se référer pour l’organisation des élections à la Déclaration constitutionnelle provisoire de 2011 qui serait amendée ne serait-ce que par rapport au statut du président de la République et à l’organisation des élections de 2018. Cette déclaration qui a déjà servi de base aux élections de 2012 et de 2014 avait mis tout le monde d’accord.

Paris souhaiterait, donc, que les Libyens aillent dans ce sens. Il est, par ailleurs, proposé, et c’est la troisième option d’extraire les articles du draft constitutionnel du draft de 2017 relatifs aux élections et au statut du président de la République, sans que l’on fasse appel à un référendum. Pour ces deux options, encore faut-il que la commission mixte se mette en place…

- Le chantier de la base constitutionnelle, nécessaire à l’organisation de toute élection a très peu avancé. Est-il réellement possible de tenir un quelconque scrutin d’ici le mois de décembre ? Les acteurs libyens (qui ne se reconnaissent pas) joueront-ils le jeu ?

Il est encore trop tôt pour le dire. Il faut laisser le temps d’action à l’envoyé spécial. Mais les acteurs politiques peuvent très bien faire encore traîner les choses ou obstruction ne serait-ce que pour faire barrage à la candidature du maréchal Haftar. Khaled Mechri vient, d’ailleurs, d’annoncer que son choix constitutionnel portait sur le Draft constitutionnel de 2017 et sur un référendum.

Donc, la partie est loin d’être gagnée sur le plan constitutionnel. Il a, par ailleurs, bien indiqué qu’il ne reconnaissait pas Haftar comme chef de l’armée libyenne mais uniquement Fayez Al Sarraj.

Il soulève, donc, à nouveau, le litigieux article 8, alors que cette réunion de Paris l’a invité à se prononcer principalement sur l’organisation des élections. Enfin, il demande, tout comme Fayez Al Sarraj un arrêt des hostilités à Derna, alors que le maréchal Haftar a enclenché une opération de lutte antiterroriste. Je doute fort que celui-ci exauce sa demande…

Le statu quo n’est donc pas exclu. Autre signe, il y a encore quelques jours, le Parlement de Tobrouk demandait le remplacement du gouverneur de la Banque centrale par son candidat, qui selon les accords de Skhirat doit avoir l’approbation d’un comité de consultation du Haut Conseil d’Etat.

Ce dernier y est opposé. Si sur le terrain les choses se sont calmées, les acteurs se battent toujours sur des questions de pouvoir économique. On doute que cela cesse, comme cela a été expressément demandé lors de la réunion. La réunification de l’ensemble des entités économiques est loin d’être acquise dans l’immédiat. Elle ne pourra être effective, à mon sens, qu’après les élections.

- Pour le centre d'analyses International Crisis Group (ICG), «la réunion de Paris risque d'être contre-productive sans un consensus plus large incluant d'autres acteurs politiques et militaires». L'ICG souligne notamment l'absence de la ville de Misrata, hostile au maréchal Haftar, et qui compte les groupes armés les plus puissants de l'Ouest libyen. Les milices de Misrata ont-elles réellement les moyens de contrarier la feuille de route arrêtée le 29 mai à Paris ? Selon vous, qui d’autre doit être associé ?

Une délégation de Misrata a bien été invitée mais elle a boycotté la réunion, car cette invitation était annoncée comme une invitation de courtoisie. Et donc qui ne pouvait se situer sur le même plan que les autres invitations. Considérant qu’elle n’était pas traitée d’égale à égale, la délégation a donc refusé d’y assister. Il est à signaler que sur le plan politique, Misrata a été évincée du Haut Conseil d’Etat. Abderrahmane Souihli, le conservateur musulman, a été remplacé par Khaled Mechri, Frère musulman issu de Zaouia.

Misrata ne pouvait, donc, intervenir concrètement durant cette réunion, dont l’objectif était principalement la mise en place des élections présidentielle et législatives. Comment Misrata aurait-elle pu donner son accord, alors qu’elle n’a plus aucune emprise sur le plan institutionnel ? S’agissant des acteurs de terrain, les milices de Misrata peuvent naturellement contrarier la feuille de route du 29 mai.

Pouvaient-elles participer à cette réunion ? Les milices, depuis le début, font pression sur les politiques ou les soutiennent dans leur ambition. Il n’y a pas que ces milices d’ailleurs. Les milices ayant envahi le champ politique depuis la fin de la révolution, empêchant le fonctionnement institutionnel, il ne s’agissait pas de leur donner, à travers la réunion, l’occasion de jouer encore un nouveau rôle parmi les politiques.

D’autant plus que celle-ci était purement politique. Cela aurait été une grave erreur de les y associer. D’un autre côté, de nombreux conseils militaires de l’Ouest composés exclusivement de milices n’étaient pas d’accord avec cette réunion, au motif qu’ils ne voulaient pas de pouvoir militaire, c’est-à-dire Haftar.

Pour l’instant, il faut attendre de voir comment se comportent les politiques et comment agissent les milices. Il reste trois mois et demi. Le timing est court, il peut ou pas se passer des choses. La diplomatie n’a pas encore dit son dernier mot. Des sanctions peuvent contraindre les acteurs bien qu’elles aient été inopérantes jusqu’à présent.

- De nombreux observateurs pointent la responsabilité de certains Etats dans la perduration de la crise libyenne. Comment sera-t-il possible de mettre fin à ces ingérences ? Ne craignez-vous pas justement qu’elles retardent une fois de plus le règlement de la crise ?

Des Etats ont eu une influence sur certains acteurs mais non décisive. Ils ont tenté de prendre en charge dès le début certains acteurs désorientés, en quête de soutien politique, surtout à partir de 2014, où on a eu deux gouvernements et deux Parlements à l’Est et l’Ouest et avec l’apparition sur la scène du maréchal Haftar, lequel a, de son côté, cherché également des soutiens.

Cela a forcément impacté sur le rôle des acteurs en les troublant, les obligeant à une stature radicale. Il s’agit aussi bien des pays occidentaux qu’arabes et africains, lesquels ont misé pour tel ou tel camp en fonction de leurs intérêts. Les consultations en catimini entre représentants de pays et acteur unique ainsi que les réunions élargies n’ont cessé de se succéder à un rythme effréné, à en donner le tournis, sans que cela aboutisse à un résultat concret. Bien au contraire, cela a même attisé les tensions et notoirement compliqué la résolution de la crise.

Ce jeu nuisible de longue date doit forcément cesser. Mais comment l’arrêter, d’autant que les Libyens, devenus le centre d’intérêt du monde, s’y prêtent très facilement dès le début ? L’Onu a en tous les cas déjà commencé à y pourvoir au niveau de certains pays arabes. Sa pression doit continuer, mais son temps est compté, et s’élargir à l’ensemble des pays. De son côté, le président français, qui souhaite faire de la France un ancrage unique avec l’ONU pour les Libyens, a été clair sur ce point.

Tout en réunissant l’ensemble de la communauté internationale à Paris – ce qui est une première –, il a publiquement dénoncé l’ensemble des pays qui ont «essayé de tirer les ficelles de la situation libyenne derrière les rideaux en jouant l’un contre l’autre en se nourrissant des divisions». Et inviter les parties a cessé ce jeu néfaste sans pour autant dire de quelle manière il va procéder pour les contraindre efficacement. À bon entendeur…Donc acte.