Plus de 11 000 arrestations dans le cadre de l’état d’urgence

Les autorités éthiopiennes ont arrêté plus de 11 000 personnes depuis l’instauration de l’état d’urgence, début octobre, à la suite de plusieurs mois de violents troubles, selon des chiffres officiels cités hier par la télévision d’Etat EBC.

«11 607 personnes ont jusqu’ici été détenues dans six prisons, parmi lesquelles 347 femmes, en lien avec l’état d’urgence», a précisé le président du «comité de contrôle» de l’état d’urgence, Taddesse Hordofa, dans un communiqué publié par EBC, cité par l’AFP. Une longue liste de motifs d’arrestation inclut «l’incitation à la violence», «la destruction de biens publics et privés» ou le fait de «perturber la circulation des véhicules» en érigeant des barrages sur les routes.

Ce chiffre constitue une très nette augmentation des arrestations dans le cadre de l’état d’urgence comparé au dernier communiqué officiel établissant le nombre de personnes interpellées depuis le 9 octobre à environ 2500. Ces arrestations on eu lieu dans la région d’Oromo (centre et ouest) et Amhara (nord), en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans et dont la répression a déjà fait plusieurs centaines de morts, selon les organisations de défense des droits de l’homme. Des arrestations ont également eu lieu dans la capitale, Addis Abéba. Le «comité de contrôle» n’a pas précisé combien de personnes, sur les 11 607 arrêtées, étaient toujours en détention.

Le 31 octobre, le ministre éthiopien de la Défense, Siraj Fegessa, a annoncé la libération de quelque 2000 personnes arrêtées pour avoir participé à des manifestations antigouvernementales, après s’être vu prodiguer «éducation et conseils ».



Grave Contestation

Confronté à la contestation la plus grave depuis son accession au pouvoir en 1991, le régime éthiopien court le risque de s’enliser dans la crise si les promesses de réformes ne sont pas appliquées, estiment chercheurs et analystes. L’état d’urgence, imposé depuis le 9 octobre pour six mois sur tout le territoire, a jeté une chape de plomb. Les régions d’Oromo (centre et ouest) et Amhara (nord), où la contestation est la plus forte, sont soumises à un véritable état de siège. Ces deux ethnies sont les plus importantes d’Ethiopie et représentent plus de 60% de la population.

Au lendemain de l’instauration de l’état d’urgence, le Premier ministre, Hailemariam Desalegn, a annoncé vouloir réformer le système électoral et en finir avec les scores soviétiques du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF). Au pouvoir depuis la chute de la dictature communiste de Mengistu Haile Mariam (1974-1991), l’EPRDF a remporté 99,8% et 100% des sièges au Parlement lors des élections de 2010 et 2015. Ces promesses sont accueillies avec scepticisme. Si elle a lieu, la réforme électorale ne prendra pas effet avant 2020.

Un remaniement ministériel évoqué depuis plusieurs semaines, pour écarter certains dirigeants soupçonnés de corruption, tarde à se concrétiser. Le régime, hérité de la guérilla axée sur la minorité des Tigréens et menée par l’ancien homme fort du pays, Meles Zenawi, décédé en 2012, est crédité de réelles avancées.

L’Ethiopie flirte depuis dix ans avec les 10% de croissance annuelle. La mortalité infantile et la malnutrition ont été réduites de moitié sur la même période, selon la Banque mondiale. Mais ce développement s’est accompagné d’un durcissement sur les droits de l’homme, d’une fermeture de l’espace politique et d’accusations de corruption de plus en plus mal vécues par la population.