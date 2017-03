Réagissez

Une situation de ni guerre ni paix qui dure depuis 1953.

Depuis l’armistice de 1953, la péninsule coréenne vit dans une tension de ni guerre ni pais. La situation est surveillée de près par la communauté internationale, notamment les Etats-Unis, la Chine et le Japon. Lundi, la Corée du Nord a tiré une salve de quatre missiles balistiques dans la direction du Japon. A la demande de la Corée du Sud et du Japon, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira aujourd’hui pour discuter de la situation. Les résolutions de l’ONU interdisent à Pyongyang tout programme nucléaire ou balistique. Mais six volées de sanction n’ont pas persuadé le régime de Kim Jong-un d’abandonner ses ambitions militaires.

De son côté, Washington a commencé à déployer en Corée du Sud le bouclier antimissile Thaad destiné à protéger Séoul d’attaques venant du Nord. D’où l’ire de la Chine qui prévient que l’Empire du Milieu défendra «résolument» sa sécurité. «La Chine prendra résolument les mesures nécessaires pour défendre ses propres intérêts de sécurité», a averti, hier, le porte-parole du ministère, Geng Shuang, cité par l’AFP. Et d’ajouter : «Les Etats-Unis et la Corée du Sud en porteront toutes les conséquences.» Néanmoins, Pékin, principal allié commercial de Pyongyang, a annoncé qu’il cesserait d’importer du charbon de Corée du Nord jusqu’à fin 2017. Signe que la Chine a pris ses distances vis-à-vis du programme nucléaire du Nord.

Depuis le premier essai nucléaire nord-coréen en 2006, six résolutions ont été adoptées à l’initiative de Washington pour sanctionner Pyongyang.Séoul et Washington effectuent depuis mercredi dernier des exercices militaires. Les deux alliés ont entamé les manœuvres baptisées «Foal Eagle», ce qui a suscité la colère de Pyongyang.

L’année dernière, le Nord avait manifesté son mécontentement en tirant sept missiles. Le président américain, Donald Trump, a promis de répondre «fortement» au Nord après son dernier tir de missile balistique en février. Et en dépit des sanctions internationales, Pyongyang entend se doter d’un missile intercontinental avec une tête nucléaire capable d’atteindre les Etats-Unis. Elle a procédé, en septembre 2016, à son cinquième essai atomique.

Le Foehn comme le froid

De 1910 à 1945, la péninsule coréenne est colonisée par le Japon. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux «grands», à savoir les Etats-Unis et l’URSS, voient en la péninsule coréenne une région importante pour élargir leurs zones d’influence. Dans ce contexte, sont instaurées en 1948 deux entités opposées : la République de Corée, avec pour président Syngman Rhee, sous influence américaine, et la République populaire démocratique de Corée du Nord, pro-soviétique, dirigée par Kim Il-sung. En juin 1950, la Corée du Nord déclenche une offensive le long du 38e parallèle. Ses troupes entrent dans Séoul. L’ONU, qui a décidé de soutenir la Corée du Sud, confie le commandement des troupes aux Etats-Unis.

L’offensive américaine débute en août avec d’intenses bombardements. En octobre de la même année, l’armée sud-coréenne franchit le 38e parallèle. L’armée chinoise, qui soutient le régime du Nord, entre dans le conflit. L’offensive chinoise oblige les forces internationales à évacuer Séoul et à reculer de 100 km au sud du 38e parallèle. Le 27 juillet 1953, est paraphé l’armistice de Panmunjom qui met fin à la guerre. Mais aucun traité de paix n’est signé. Une zone est instituée le long de la frontière. Le texte fixe aussi la ligne de limite nord, dans la mer Jaune.

Pyongyang ne la reconnaît pas comme frontière maritime, car elle a été décidée par le commandement des Nations unies, mené par les Etats-Unis. Des accrochages meurtriers se sont produits, après la guerre. Un projet intercoréen de réunion des familles divisées prend forme en 1971 sous l’égide de la Croix-Rouge. Il conduit à la déclaration commune du 4 juillet 1972, par laquelle les deux Etats expriment leur volonté d’une réunification pacifique sans ingérence étrangère. Mais leurs relations se détériorent durant la décennie 1980.

Après la fin de la guerre froide, un rapprochement est amorcé par les deux pays. Le 13 décembre 1991, est signé entre les deux Corées un accord de base sur la réconciliation portant sur la non-agression, les échanges et la coopération, suivi le 20 janvier de l’année suivante d’une déclaration commune sur la dénucléarisation de la péninsule. Il faut attendre l’élection de Kim Dae-Jung à la présidence de la Corée du Sud pour voir les rapports entre les deux voisins se détendre. Il initie, en 1998, la politique de rapprochement, dite «du rayon de soleil». En 2000, les deux pays ouvrent des bureaux de liaison dans le village frontalier de Panmunjom, ce qui permet aux centaines de familles séparées de se rencontrer.

En janvier 2002, le président américain, George W. Bush, évoque dans son discours l’«axe du mal» dans lequel il inclut la Corée du Nord. En décembre de la même année, Pyongyang annonce la reprise de son programme nucléaire. Comme il annonce, en janvier 2003, son retrait du Traité de non-prolifération nucléaire et en juin est lancée la zone économique spéciale intercoréenne de Kaesong, en Corée du Nord, qui ambitionne d’accueillir, d’ici à 2020, au moins 2000 entreprises et d’employer plus de 500 000 travailleurs nord-coréens. En août 2003, est tenue la première rencontre à Six sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Elle a réuni la Corée du Nord, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Chine, le Japon et la Russie.

Dans le cadre de ces négociations à Six, la Corée du Nord accepte de «désactiver» son programme nucléaire en février 2007 en échange de la fourniture d’énergie et de garanties de sécurité par les Etats-Unis. Mais après avoir montré des signes de bonne volonté en 2008, Pyongyang claque la porte des négociations à Six et annonce avoir effectué «avec succès» un deuxième essai nucléaire souterrain en mai 2009.

Plusieurs conflits ont éclaté entre les deux voisins. Entre autres, en août 2015, l’armée sud-coréenne a repris ses diffusions par haut-parleurs en direction de la Corée du Nord dans la région de l’Ouest en représailles à l’incident des mines antipersonnel dans la zone démilitarisée (DMZ), dont le Sud accuse le Nord. C’est la première fois depuis juin 2004 que le Sud utilise les haut-parleurs comme arme psychologique contre la Corée du Nord. Le département de la Propagande de l’armée populaire nord-coréenne a menacé de lancer «des assauts indiscriminés si la Corée du Sud ne cessait pas ses diffusions».

Deux jours plus tard, l’armée du Sud a indiqué que la Corée du Nord a aussi repris ses diffusions contre son voisin dans la région de l’Est. Pour trouver une issue au conflit, Séoul et Pyongyang ont fini par organiser une rencontre dans le village frontalier de Panmunjom, peu de temps après l’expiration d’un ultimatum de la Corée du Nord, qui a menacé son rival d’une «guerre totale» s’il ne cessait pas sur-le-champ ses opérations de propagande.