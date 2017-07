Réagissez

Tir de missile intercontinental de la Corée du Nord

La Corée du Nord a affirmé hier avoir testé avec succès un missile intercontinental, rapporte l’AFP. Essai qui a suscité une vive réaction du président américain Donald Trump qui a demandé à Pékin, principal soutien international de Pyongyang, de «mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes». De son côté, Pékin a affirmé avoir «accompli des efforts acharnés» pour résoudre la question nucléaire nord-coréenne et appelé toutes les parties à la «retenue».

La Corée du Nord, qui a déjà réalisé cinq essais nucléaires, affirme que sa quête d’un missile intercontinental (ICBM) est contrainte par la menace d’invasion des 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud. L’armée américaine a affirmé qu’il s’agit d’un projectile de portée intermédiaire et qu’il a volé pendant 37 minutes, une durée inhabituellement longue. De son côté, l’armée russe a également conclu à l’essai d’un missile balistique à moyenne portée.

Le ministère japonais de la Défense a estimé en revanche que le missile a atteint une altitude «excédant largement les 2500 km» pour s’abattre dans la zone économique exclusive nippone. «Ce tir montre clairement que la menace a augmenté», a déclaré de son côté le Premier ministre japonais, Shinzo Abe. Les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon se réuniront cette semaine en marge du G20. «J’encourage aussi le président (chinois) Xi Jinping et le président (russe Vladimir) Poutine à prendre davantage de mesures constructives», a-t-il poursuivi.

Le président sud-coréen Moon Jae-In, qui défend à la fois des sanctions et des efforts pour ramener le Nord à la table des négociations, et qui a rencontré vendredi le président Trump à Washington, a prévenu Pyongyang sur une «ligne rouge» à ne pas franchir. «J’espère que la Corée du Nord n’ira pas jusqu’au point de non-retour», a-t-il déclaré. Moscou et Pékin ont appelé hier Pyongyong à instaurer un «moratoire» sur ses tests nucléaires et ses tirs de missiles balistiques et demandé aux Etats-Unis de cesser ses exercices militaires afin d’apaiser les tensions dans la péninsule.

Comme ils qualifient d’«inacceptable» le test de mardi. «La Corée du Nord, en guise de décision politique de bonne volonté, doit décréter un moratoire sur ses tests nucléaires et ses tirs de missiles balistiques, tandis que les Etats-Unis et la Corée du Sud doivent cesser leurs exercices militaires conjoints à grande échelle», déclarent les ministères des Affaires étrangères des deux pays dans un communiqué commun. Les deux capitales dénoncent également le déploiement en Corée du Sud du bouclier antimissiles américain Thaad, présenté comme destiné à contrer la Corée du Nord, mais vu par Moscou et Pékin comme une menace pour leur sécurité.

Un conflit qui perdure

Après la guerre de 1950-1953, les deux Corées sont restées en conflit. Le 27 juillet 1953 est signé l’armistice de Panmunjom mettant fin au conflit armé. Cependant, aucun traité de paix n’est envisagé à ce jour. Une zone est instituée le long de la frontière. Le texte fixe aussi la ligne de limite nord, dans la mer Jaune. Pyongyang ne la reconnaît pas comme frontière maritime, car elle a été décidée par le commandement des Nations unies mené par les Etats-Unis.

Des accrochages meurtriers se sont produits tout au long de cette période d’après-guerre. Un projet intercoréen de réunion des familles divisées prend fome en 1971 sous l’égide de la Croix-Rouge. Il conduit à la déclaration commune du 4 juillet 1972 par laquelle les deux Etats expriment leur volonté d’une réunification pacifique sans ingérence étrangère. Mais leurs relations se détériorent durant la décennie 1980. Après la fin de la guerre froide, un rapprochement est amorcé par les deux pays.

Le 13 décembre 1991 est signé entre les deux Corées un accord de base sur la réconciliation portant sur la non-agression, les échanges et la coopération, suivi le 20 janvier de l’année suivante d’une déclaration commune sur la dénucléarisation de la péninsule. Il faut attendre l’élection de Kim Dae-Jung à la présidence de la Corée du Sud pour voir les rapports entre les deux voisins se détendre.

Il initie, en 1998, la politique de rapprochement, dite «du rayon de soleil». En 2000, les deux pays ouvrent des bureaux de liaison dans le village frontalier de Panmunjom, ce qui permet aux centaines de familles séparées de se rencontrer. En janvier 2002, le président américain George W. Bush évoque dans son discours l’«axe du mal» dans lequel il inclut la Corée du Nord. En décembre de la même année, Pyongyang annonce la reprise de son programme nucléaire.

En janvier 2003, il se retire du Traité de non-prolifération nucléaire. Et, en juin, est lancée la zone économique spéciale intercoréenne de Kaesong, en Corée du Nord, qui ambitionne d’accueillir, d’ici à 2020, au moins 2000 entreprises et d’employer plus de 500 000 travailleurs nord-coréens. En août 2003 est tenue la première rencontre à six sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Elle a réuni la Corée du Nord, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Chine, le Japon et la Russie.

Dans le cadre de ces négociations à six, la Corée du Nord accepte de «désactiver» son programme nucléaire en février 2007 en échange de la fourniture d’énergie et de garanties de sécurité par les Etats-Unis. Après avoir montré des signes de bonne volonté en 2008, Pyongyang claque la porte des négociations et annonce avoir effectué «avec succès» un deuxième essai nucléaire souterrain en mai 2009. Quant au projet de réunification prôné par Séoul et Pyongyang, il demeure un souhait.