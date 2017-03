Ordinateurs et tablettes interdits sur des vols en provenance de pays arabes et de Turquie

Réagissez

Les autorités américaines ont interdit d'emporter ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les vols de neuf compagnies aériennes en provenance de dix aéroports internationaux de pays arabes et de Turquie, invoquant un risque d'attentats «terroristes», a rapporté hier l’AFP

Des compagnies telles que Emirates ou Turkish Airlines opérant des vols directs depuis Dubaï ou Istanbul vers les Etats-Unis ont 96 heures (quatre jours) à dater d’hier pour interdire à leurs passagers d'embarquer avec des appareils électroniques plus gros qu'un téléphone portable. Tous ces appareils — ordinateurs portables, tablettes, consoles de jeux, liseuses, lecteurs DVD, appareils photos... — devront être placés dans les bagages en soute des avions, ont indiqué des responsables américains. Ce seront au total une cinquantaine de vols quotidiens de neuf compagnies aériennes — Royal Jordanian, Egyptair, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates et Etihad Airways — qui seront affectés au départ de dix aéroports internationaux : Amman, Le Caire, Istanbul, Jeddah, Riyad, Koweït, Doha, Dubaï, Abu Dhabi et Casablanca. Huit pays sont donc concernés, tous alliés ou partenaires des Etats-Unis : la Jordanie, l'Egypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Emirats arabes unis et le Maroc.

«Nous estimons que c'est la bonne chose à faire et aux bons endroits pour assurer la sécurité des voyageurs», a justifié un haut responsable officiel. Il a invoqué «plusieurs incidents et attentats contre des passagers et des aéroports ces dernières années», citant l'attaque revendiquée en février 2016 par les islamistes somaliens shebab affiliés à Al Qaîda : un engin avait explosé à bord d'un Airbus A321 de Daallo Airlines, avec 74 passagers à bord, 15 minutes après le décollage de l'appareil de Mogadiscio, provoquant un trou d'un mètre de diamètre dans son fuselage et tuant le poseur présumé de la bombe.

Cette interdiction des appareils électroniques plus gros que des smartphones serait liée à une menace provenant du groupe Al Qaîda dans la péninsule arabique (AQPA), actif au Yémen, a affirmé la télévision CNN, citant un responsable américain. Les autorités américaines ont informé au préalable les pays et les compagnies aériennes concernés, et prévenu ces dernières que si les mesures ne sont pas mises en œuvre, elles pourraient perdre leurs droits de voler vers les Etats-Unis.

Turkish Airlines a publié un communiqué confirmant cette interdiction, informant ses passagers «que tout appareil électronique ou électrique plus grand qu'un téléphone portable ou smartphone (à l'exception des appareils médicaux) ne doit pas être transporté à bord des vols allant vers des destinations américaines». Un peu plus tard dans la journée, Ankara, par la voix de son ministre des Transports, Ahmet Arslan, a demandé à Washington de revenir sur cette décision. «Nous disons qu'il est nécessaire de revenir en arrière ou d'alléger» cette mesure, a déclaré le ministre dans une allocution télévisée. «Ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Et ce n'est pas une bonne chose pour les Etats-Unis», a-t-il ajouté. «Nous insistons sur le fait qu'il ne faut pas mélanger l'aéroport Atatürk à Istanbul avec les aéroports d'autres pays», et «en ce qui concerne cette question, nous prenons déjà toutes les mesures de sécurité», a indiqué Ahmet Arslan.