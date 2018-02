On vous le dit

Réagissez

- Des milliers d’Israéliens réclament la démission de Netanyahu

Quelques milliers d’Israéliens ont réclamé hier à Tel-Aviv la démission du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, lors de la première manifestation depuis que la police a recommandé son «inculpation pour corruption».

Les manifestants, venus en couple avec leurs enfants pour nombre d’entre eux, se sont rassemblés dans une ambiance enjouée près du Théâtre national en brandissant sous le soleil des pancartes avec le portrait de Netanyahu barré en jaune de l’inscription «Crime Minister» en anglais. «Bye Bye Bibi», proclamaient d’autres posters en hébreu, employant le surnom du Premier ministre. «Menteur, menteur», ont scandé les manifestants quand l’un des orateurs a tourné en dérision les protestations d’innocence constantes de M. Netanyahu.

Tel-Aviv, la capitale économique, culturelle et libérale d’Israël, est depuis des mois le théâtre d’une manifestation hebdomadaire réclamant l’inculpation et le départ de Netanyahu, au pouvoir depuis près de douze ans au total. Le rassemblement d’hier est le premier depuis que la police a annoncé mardi avoir réuni assez de preuves pour inculper Netanyahu pour corruption dans deux affaires.

- Sept morts pendant un bal au Mexique

Sept personnes ont été tuées jeudi par deux hommes qui ont ouvert le feu sur elles pendant un bal à San Juan Lachigalla, dans l’Etat mexicain d’Oaxaca (sud-est), ont annoncé les autorités locales. Les premiers éléments de l’enquête montrent que six des victimes étaient des proches du maire de cette localité, Rafael Melchor Ruiz, a déclaré le secrétaire à la sécurité publique de l’Etat, Manuel Tuñón.

Le Mexique fait face à une vague de violences sans précédent, en partie liée au trafic de drogue. En 2017, le chiffre de 25 339 homicides y a été enregistré, le plus élevé depuis que les statistiques ont été mises en place il y a vingt ans. Plus de 200 000 assassinats ont été recensés dans ce pays depuis le déclenchement en 2006 par le gouvernement d’une guerre contre les trafiquants de drogue.

- Tentative de braquage près de l’Arc de Triomphe

Un homme armé qui tentait de braquer hier matin une agence de la BNP près de l’Arc de Triomphe, en plein Paris, a été blessé par balle par la police lors de son interpellation, a-t-on appris de source policière. L’homme, âgé de 24 ans, a fait irruption vers 9h10 (8h10 GMT) dans l’agence BNP où se trouvaient des employés. Il a été interpellé par les policiers qui l’ont blessé «à la cuisse et peut-être au thorax» après avoir fait usage de leurs armes», selon la même source.

L’attaque avortée a eu lieu à quelques pas de l’avenue des Champs-Elysées et de l’Arc de Triomphe, monument emblématique de la capitale française visitée par un million de touristes par an. L’homme a été blessé alors qu’il était à l’extérieur de l’établissement bancaire et des soins lui ont été prodigués sur place, a-t-on précisé. Il a ensuite été hospitalisé, selon une autre source policière.

- Arrestation de deux hommes accusés de fabriquer des bombes à New York

Deux frères jumeaux ont été arrêtés jeudi à New York après que la police eut trouvé quelque 15 kilos de substances explosives dans leur appartement. «Les enquêteurs se sont intéressés à l’un des frères, Christian Toro, un enseignant de 27 ans, après que son lycée eut été visé par une alerte à la bombe en décembre», a annoncé le bureau du procureur fédéral de Manhattan.

«Fin janvier, l’enseignant a démissionné, et son frère jumeau Tyler Toro a rapporté à l’établissement l’ordinateur portable qui appartenait à l’école, dans lequel ont été retrouvées des instructions sur la fabrication d’explosifs», selon la même source.

«Après enquête de la police new-yorkaise et du FBI, au moins deux élèves ont indiqué avoir été payés par Christian Toro pour stocker de la poudre explosive prélevée sur des feux d’artifice», selon le procureur. Jeudi, la police a perquisitionné l’appartement que partagent les deux frères dans le Bronx, inconnus jusqu’ici des services de police. «Elle y a trouvé quelque 15 kilos de substances potentiellement explosives», a indiqué John Miller, responsable antiterroriste au sein de la police new-yorkaise.