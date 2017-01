Nouvelles mutineries dans plusieurs villes

Réagissez

Des coups de feu tirés par des soldats mécontents ont à nouveau résonné, hier, dans plusieurs villes de Côte d’Ivoire, quatre jours après un accord financier trouvé entre le gouvernement et d’anciens rebelles, rapporte l’AFP. Au total, cinq villes — dont Bouaké et la capitale Yamoussoukro — ont été touchées par ces manifestations de colère des soldats, selon les médias ivoiriens. Ces tirs étaient majoritairement l’œuvre de soldats ou de gendarmes n’étant pas concernés par l’accord trouvé vendredi soir entre le gouvernement et les soldats qui se sont mutinés au début du mois. Selon cet accord, 8500 anciens rebelles intégrés dans l’armée devraient toucher 12 millions de francs CFA ( 18 000 euros) chacun d’ici la fin de l’année.

A Yamoussoukro, la capitale politique du pays, des soldats circulaient en tirant dans le centre-ville et rackettaient les habitants, notamment sur la route nationale Abidjan-Bouaké, principal axe du pays, qui traverse la ville. Selon plusieurs témoins, ces tirs étaient l’œuvre de soldats venus de la caserne de Zambakro, à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro (et qui ne sont donc pas d’anciens rebelles), afin de réclamer une prime semblable à celle promise à leurs collègues. A Bouaké, épicentre de la mutinerie du début du mois, les gendarmes, également non concernés par l’accord, ont aussi commencé à tirer pour revendiquer de l’argent. Leur camp a été ensuite encerclé par des soldats (anciens mutins). Des tirs ont été entendus dans plusieurs autres villes : à Dimbokro (50 km de Yamoussoukro), Man (ouest) et Daloa au centre-ouest.

Comme la majorité écrasante des pays africains, la Côte d’Ivoire est plusieurs fois secouée par des mutineries.Le 24 décembre 1999, une mutinerie militaire destitue Henri Konan Bédié. Le 19 septembre 2002, un soulèvement militaire fait plusieurs centaines de victimes dans la capitale et à Bouaké. Le général Robert Gueï, qui a dirigé le coup d’Etat de 1999, et le ministre de l’Intérieur du gouvernement Gbagbo sont tués à Abidjan. Les mutins, originaires du nord du pays pour la plupart, prennent le contrôle de Bouaké et de Korhogo. En novembre 2014, une vague de protestation de soldats part de Bouaké pour s’étendre à Abidjan et d’autres villes du pays.