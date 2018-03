Réagissez

Plusieurs milliers de personnes ont à nouveau manifesté hier à Niamey contre la loi de finances 2018 qu’elles jugent «antisociale», rapporte l’AFP.

Les protestataires ont répondu à l’appel d’une coalition d’organisations de la société civile, des partis de l’opposition politique et de quelques syndicats. Depuis octobre 2017 et la préparation du budget 2018, un collectif de la société civile et de l’opposition politique organisent des manifestations à Niamey et dans les grandes villes du pays pour demander «l’abrogation» de la loi de finances.

Les protestataires reprochent au gouvernement d’avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts qui vont «presser le peuple» et surtout d’avoir «accordé des cadeaux fiscaux d’une vingtaine de milliards de francs CFA» (une trentaine de millions d’euros) aux compagnies de téléphonie.

A l’appel des partis de la mouvance présidentielle, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté le 4 mars, dans la capitale et à l’intérieur du pays, pour «soutenir le président nigérien» Mahamadou Issoufou et «la loi de finances». «Après trois mois de mise en œuvre», la loi de finances «n’a provoqué aucun ravage fiscal particulier», a expliqué le ministre de l’Intérieur et président du parti au pouvoir, Bazoum Mohamed.

Le ministre des Finances, Hassoumi Massoudou, a affirmé fin février que contrairement à ce qu’avancent ses détracteurs, le budget 2018 ne contient «pratiquement aucune mesure» affectant «les campagnes», où vivent 80% des 20 millions de Nigériens, en majorité pauvres.

Une nouvelle manifestation contre le budget est prévue le 25 mars.

Les «marches pour ou contre» la loi de finances 2018 «affaiblissent le pays et accentuent les divergences entre des acteurs politiques et sociaux», ont prévenu samedi une dizaine d’organisations dans un communiqué commun. Ces organisations se sont dites «disponibles» pour servir de «médiation» entre les protagonistes.