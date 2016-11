Nicolas Sarkozy, game over

Réagissez

Nicolas Sarkozy annonce qu’il votera pour François Fillon au second tour de la primaire

Le journal Libération synthétise la fin de la course politique de l’ancien président de la République qui pensait revenir aux affaires après avoir mis la main sur son parti rebaptisé Les Républicains. Il titre : «Sarkzoy kärchérisé». Car c’est bien lui qui voulait nettoyer la France de toute étrangéité et imposer ses vues dans le sud du Bassin méditerranéen. Eliminé, il ne pourra plus décider de l’avenir de la France ni tenter de changer la face du monde.

Sur cet aspect international, le dernier débat télévisé de jeudi 17 novembre a montré ses concurrents pugnaces, notamment François Fillon et Jean-François Copé. Tous deux lui ont remis en mémoire son attaque de la Libye en 2011, prélude au renforcement des forces terroristes islamistes dans la région sahélienne.

Leurs interventions ont sans nul doute pesé sur le destin de la primaire de la droite. Surtout lorsque Fillon a souligné que Chirac-Villepin, en 2003, avaient pris soin de ne pas embarquer la France dans un combat dangereux au bout du monde. Une errance politico-militaire insupportable pour la majorité de la population alors. La guerre n’est pas un jeu d’ego.

Cet épisode guerrier de Nicolas Sarkozy malencontreux a aussi rappelé aux Français l’accusation de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 avec de l’argent fourni par le régime de feu El Gueddafi, sans compter la désormais célèbre affaire Bygmalion de fausses factures. Pour la Libye, cela lui est revenu directement par la question du journaliste David Pujadas. Sarkozy avait alors répondu en substance : «Vous n’avez pas honte, M. Pujadas…», évitant de répondre.

On se rappelle à ce sujet que François Fillon avait été aussi le seul à remettre en place Nicolas Sarkzoy sur les nombreux dossiers judiciaires en cours qui pèsent sur lui. «On imagine mal le général de Gaulle mis en examen», avait-il simplement dit, en une phrase aussi courte que frappante.

Pour les personnes d’origine étrangère vivant en France, la défaite sans appel de celui qui voulait «kärchériser» les cités (2006), ne pouvait qu’être reçue positivement. D’autant que pour cette campagne de la droite et du centre, Sarkozy avait multiplié les outrances vis-à-vis des étrangers et particulièrement des musulmans.

Vu sous l’angle des Algériens, qu’ils résident sur l’une ou l’autre rives de la Méditerranée, l’élimination de l’ex-Président sonne aussi comme un soulagement. A de multiples reprises, il s’en était pris à l’Algérie. La dernière fois en mai 2016, pour se mettre derrière le roi du Maroc : «Aux portes de l’Europe, nous avons une déstabilisation quasi-complète de tout le sud de la Méditerranée, mis à part le Maroc où nous pouvons nous appuyer sur un grand roi – et souhaitons-lui longue vie.»

Avant d’ajouter : «Je ne dirai rien de nos amis Algériens parce que je sais que le sujet est sensible, mais c’est un sujet.» En tout cas, celui qui a participé à la désagrégation de la situation sécuritaire dans le sud du Bassin méditerranéen est hors course, pour l’instant.

Walid Mebarek