Neziha Gouider. Fondatrice du Collectif des citoyens de Tunisie

- La médiatisation de la question du retour des djihadistes en Tunisie donne l’impression que la société tunisienne est divisée. Est-ce une réalité ?

Pas du tout. D’ailleurs, notre slogan «Non au retour des terroristes» est volontairement provocateur. Nous cherchons à susciter le débat. Il est intéressant de voir que la manifestation du 24 décembre a poussé les gens à déterrer des textes de loi, évaluer les places dans les prisons, revoir la formation du personnel pénitentiaire, etc.

Nous savons pertinemment qu’il est impossible d’empêcher le retour des djihadistes, mais nous voulons que les autorités nationales prennent leurs responsabilités et que la communauté internationale nous aide : nous ne voulons pas gérer tous seuls ces criminels de guerre qui ont été endoctrinés, formés et financés à l’étranger.

- Comment le collectif s’est-il formé autour de cette problématique ?

Il faut bien comprendre que nous sommes un collectif de citoyens indépendants. Nous étions 7 fondateurs au départ, puis nous sommes passés à 14 et nous avons été rejoints par des associations. Nous sommes partis d’un constat : les partis ont échoué à fédérer les voix des citoyens.

Depuis cinq ans, ils ne font rien. Pire, ils se sont étripés et ont aggravé les fractures. La question du retour des terroristes a été l’occasion de dire : puisque les partis et les structures traditionnelles ne bougent pas, prenons les choses en main. C’est novateur et c’est en Tunisie que ça se passe !

- Vous avez décidé la semaine dernière d’un plan d’action. De quoi s’agit-il ?

Nous avons fixé plus de dix revendications sur la base de solutions concrètes. Par exemple : le renforcement de la coopération judiciaire internationale avec les pays concernés par le terrorisme, le classement des terroristes comme des traîtres de la nation et l’obligation de les sanctionner, la classification par l’Etat tunisien de tous les groupes «paramilitaires» agissant dans les zones de conflit comme entités terroristes ou encore l’amendement des articles 54 et 57 de la loi antiterroriste en levant les restrictions sur les délais d’écoute et d’infiltration.

Parce que nous pensons qu’il faut une volonté politique, nous allons, dans un premier temps, demander à rencontrer des personnes clés : le président de la République, le chef du gouvernement, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministre des Affaires étrangères et des autorités religieuses ; car nous pensons qu’une partie du problème doit être dite par les religieux.