Nasrallah accuse le Maroc de connivence avec le Mossad

Le Hezbollah soutient que Rabat n’a pas été capable de fournir la moindre preuve concrète à Téhéran prouvant l’existence d’un quelconque lien entre le Hezbollah et le Front Polisario.

Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a démenti, une fois de plus, vendredi, tout soutien de son mouvement au Front Polisario, accusant le Maroc d’avoir fourni des «arguments sans fondement» pour rompre ses relations avec l’Iran. C’est la deuxième fois en moins d’un mois que le mouvement libanais réagit aux accusations marocaines.

Pour démontrer le caractère «fallacieux» de ces accusations, le leader du Hezbollah a, dans un discours télévisé marquant le 18e anniversaire de la libération du Sud-Liban de l’occupation israélienne, insisté sur l’idée que Rabat n’a pas été capable de fournir la moindre preuve concrète à Téhéran prouvant l’existence d’un quelconque lien entre le Hezbollah et le Front Polisario.

«Le chef de la diplomatie marocaine a dit avoir présenté un dossier au ministre iranien des Affaires étrangères sur l’implication du Hezbollah avec le Front Polisario. J’ai été contacté par mon frère, le ministre des Affaires étrangères de l’Iran, qui m’a promis qu’il enquêterait sur cette question.

Quand j’ai demandé au MAE iranien de me montrer ledit dossier, il m’a déclaré que le ministre marocain qui prétend nous avoir présenté des arguments et des documents n’a rien remis, se contentant de sortir une feuille et de lire quelques noms. Quand il lui a demandé de lui remettre ce document, Nasser Bourita lui a dit de les noter», a soutenu le leader du Hezbollah. Hassan Nasrallah s’est alors interrogé sur les «preuves» du Maroc.

«Avez-vous un film ? Un enregistrement ou des témoins ?» a-t-il lancé avant d’affirmer que le royaume «ne dispose de rien». Le leader du Hezbollah s’est par ailleurs dit convaincu que le Mossad, les renseignements israéliens, est impliqué dans cette affaire. «Il est clair que les renseignements israéliens ont fourni ces noms aux Marocains, et il n’y a aucun lien entre les noms cités», a-t-il martelé avant de préciser que le Hezbollah et le Front Polisario n’ont «aucun lien ou relation, même pas politique». «Je n’ai pas pris de position, et ce dossier (du conflit du Sahara occidental, ndlr), nous ne l’avons pas examiné», a-t-il indiqué.

Pour rappel, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, avait annoncé le 1er mai la rupture des relations diplomatiques avec l’Iran. Pour justifier cette curieuse rupture, il avait accusé le Hezbollah, allié de Téhéran, de soutenir militairement les Sahraouis. Cette grave accusation mettait aussi en cause indirectement l’Algérie.

La direction du Front Polisario avait alors condamné «fermement» les allégations marocaines «irresponsables, éhontées et mensongères» qui, selon elle, dénotent «les tentatives du Maroc de se soustraire à l’application de la décision du Conseil de sécurité 2414» concernant la poursuite des négociations directes entre les deux parties. Pour sa part, le ministère algérien des Affaires étrangères avait carrément convoqué l’ambassadeur du Maroc à qui il a fait part du rejet par les autorités algériennes de propos «totalement infondés».

Concernant les nouvelles sanctions américaines contre le Hezbollah, Hassan Nasrallah a soutenu qu’«elles n’auront aucune incidence matérielle ou financière sur le parti, encore moins sur ses partisans, car personne au sein du Hezbollah ou lui-même n’a de commerce privé ou est propriétaire d’une société à l’étranger».

Il a souligné, toutefois, que «ces sanctions risquent d’être nuisibles aux personnes non partisanes ou à des compagnies privées qui soutiennent les institutions humanitaires et sociales du Hezbollah par des dons».

Hassan Nasrallah a expliqué en outre que «les sanctions US ont pour objectif de faire pression sur l’environnement populaire qui soutient la résistance et de dissuader les amis et les alliés de poursuivre leur relation avec le Hezbollah et d’assécher les sources de financement de la résistance au Liban».

Il a soutenu que «l’isolement régional s’inscrit dans ce cadre, en maintenant la pression constante sur l’Iran et en poussant certains pays à rompre leurs relations avec ce dernier, comme ce fut le cas récemment du Maroc qui a décidé de rompre ses relations avec l’Iran sur la base de fausses allégations contre le Hezbollah».