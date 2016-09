Mozambique : Plus d’une centaine d’attaques contre des albinos depuis 2014

Réagissez

Plus d’une centaine d’attaques contre des albinos ont été recensées au Mozambique depuis 2014, a déploré hier une experte de l’ONU, Ikponwosa Ero.

«Plus d’une centaine d’attaques» ont été perpétrées contre les personnes atteintes d’albinisme «depuis 2014», un chiffre qui pourrait être en réalité plus élevé en raison du manque de données pour les endroits les plus reculés du pays, a affirmé Ikponwosa Ero, lors d’une conférence de presse à Maputo, à l’issue d’une mission de douze jours dans le pays, citant des ONG qu’elle a rencontrées au Mozambique.

Entre 20 000 et 30 000 personnes sont atteintes d’albinisme au Mozambique et y vivent dans une «véritable peur», selon l’experte elle-même atteinte de cette maladie génétique héréditaire. L’albinisme se traduit par une absence de pigmentation dans la peau, le système pileux et l’iris des yeux. Dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, les membres et les os des albinos sont utilisés pour des rituels censés apporter richesse et pouvoir.