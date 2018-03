Moscou réplique aux sanctions de Londres

Réagissez

l Le ministère des Affaires étrangères russe a...

Moscou a annoncé hier l’expulsion, dans les jours qui viennent, de 23 diplomates britanniques et de faire cesser les activités du British Council en Russie, rapporte l’AFP citant le ministère des Affaires étrangères russe. Il s’agit de répliques aux mesures prises par Londres, suite à l’empoisonnement le 4 mars à Salibury, ville du sud de l’Angleterre, de l’ancien agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, par un agent innervant de conception militaire russe.

Et «qui sont toujours hospitalisés dans un état ‘‘critique’’». Le policier, également empoisonné lorsqu’il leur a porté secours, est, depuis vendredi, hors de danger, selon Londres.

Le ministère des Affaires étrangères russe, qui a convoqué, un peu plus tôt dans la journée, l’ambassadeur britannique, Laurie Bristow, pour lui faire part de cette décision, a ainsi indiqué que «23 membres du personnel diplomatique de l’ambassade britannique à Moscou» seraient déclarées persona non grata et «expulsées dans la semaine».

Cette mesure constitue une réponse aux «actions de provocation» et aux «accusations sans fondement concernant l’événement du 4 mars à Salisbury», précise le ministère, en référence à l’empoisonnement dans cette ville de l’ancien agent double et de sa fille. Moscou a également annoncé qu’il retirait «l’accord sur l’ouverture et le fonctionnement» du consulat britannique de Saint-Pétersbourg et qu’il mettait fin aux activités en Russie du British Council, l’organisme international britannique pour les relations culturelles et l’éducation, officiellement en raison de son «statut non défini».

En 2007, alors que Moscou et Londres étaient déjà engagés dans un bras de fer diplomatique autour de la mort par empoisonnement de l’ancien agent secret russe, Alexandre Litvinenko, la Russie avait ordonné la fermeture de tous les bureaux régionaux du British Council en Russie, n’autorisant que le fonctionnement de celui de Moscou. Le ministère a également prévenu la Grande-Bretagne que «si de nouvelles mesures inamicales étaient prises par Londres à l’égard de la Russie, Moscou se réserve le droit de répondre à son tour par d’autres mesures».

«Les mesures sont plus sévères» que les mesures anglaises «mais les Britanniques les méritent. Et je n’exclue pas que quelque chose d’autre suive», a assuré le vice-président du comité des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, Vladimir Djabarov, relayé par l’agence de presse russe Interfax.

Ces mesures de rétorsion interviennent alors que se déroule, aujourd’hui, l’élection présidentielle russe, qui voit Vladimir Poutine remporter son cinquième mandat.

Mercredi, la Première ministre, Theresa May, avait annoncé l’expulsion de 23 diplomates russes et le gel des contacts bilatéraux avec la Russie. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a alors assuré que Londres en voulait au «Kremlin de Poutine» et non à la Russie pour cette attaque commise à Salisbury. «Nous pensons qu’il est extrêmement probable qu’il s’agisse de sa décision d’ordonner l’utilisation d’un agent neurotoxique dans les rues du Royaume-Uni, dans les rues de l’Europe, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale», a déclaré le chef de la diplomatie britannique.

Le Kremlin a aussitôt réagi, par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov. Dans cette affaire, «toute mention ou référence à notre Président n’est rien d’autre que choquant et impardonnable», a-t-il dit. Moscou nie depuis le début avoir commandité cette attaque au Novitchok, un agent toxique mis au point à l’époque soviétique et que, selon un de ses inventeurs vivant désormais aux Etats-Unis, seule la Russie est capable de produire.

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan) s’est dite «profondément préoccupée par la première utilisation offensive d’un agent neurotoxique sur le territoire de l’Alliance depuis sa fondation», notant qu’elle considérait «toute utilisation d’armes chimiques comme une menace pour la paix et la sécurité internationales». Moscou a répondu en niant avoir fabriqué du Novitchok. «Il n’y a eu aucun programme de développement d’armes chimiques sous le nom Novitchok ni sous l’URSS ni en Russie», a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

Crimée et «rideau de fer»

Les relations entre la Grande-Bretagne et la Russie sont marquées par de nombreuses frictions. Pour schématiser, passons la guerre de Crimée (1850-1856) perdue par la Russie face à l’alliance de l’Empire ottoman, la France et le Royaume-Uni. Passons le discours du Premier ministre britannique, Winston Churchill, en mars 1946 au Westminster College de Fulton, dans le Missouri, (Etats-Unis), où il déclarait qu’«un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne, se trouvent toutes les capitales des anciens Etats de l’Europe centrale et orientale (...).

Et toutes sont soumises, sous une forme ou sous une autre, non seulement à l’influence soviétique, mais aussi à un degré très élevé et, dans beaucoup de cas, à un degré croissant, au contrôle de Moscou». Pointant ainsi du doigt l’URSS, comme ennemi du «monde libre». En septembre 1971, Londres expulse 105 diplomates et officiels soviétiques, après que Moscou ait refusé de clarifier les activités de 440 de ses ressortissants au Royaume-Uni. En représailles, 18 Britanniques sont expulsés d’URSS.

En septembre 1985, le gouvernement britannique demande à 25 membres de l’ambassade soviétique de quitter le pays après la défection à Londres de l’espion soviétique Oleg Gordievsky. Moscou réagit en expulsant 25 Britanniques. Le Foreign Office décide alors une seconde vague d’expulsions de six autres Soviétiques, suivie par l’expulsion du même nombre de Britanniques de l’URSS.

Guerre froide après la guerre froide

En mai 1989, Londres expulse 11 diplomates et journalistes soviétiques pour espionnage. Moscou expulse un nombre identique de Britanniques. En mai 1996, le Royaume-Uni expulse quatre Russes travaillant à l’ambassade de Russie à Londres, en riposte à l’expulsion de Russie de quatre diplomates britanniques. Moscou les a accusés d’être en contact avec un ressortissant russe travaillant pour les renseignements britanniques. Initialement neuf expulsions sont prévues de part et d’autre.

En janvier 2006, les Russes affirment avoir démasqué quatre «espions» britanniques bénéficiant du statut diplomatique et avoir découvert d’importants versements d’argent à certaines organisations non gouvernementales (ONG) russes. Selon le FSB (ex-KGB), les espions britanniques auraient placé dans Moscou plusieurs «pierres» dotées de technologies permettant de recueillir des informations secrètes envoyées à distance par leurs agents russes. Le président Vladimir Poutine introduit une loi restreignant les activités des organisations non gouvernementales, entraînant la fermeture de plusieurs ONG.

En 2012, un proche de l’ex-Premier ministre Tony Blair reconnaît que Londres a eu recours aux faux rochers pour espionner Moscou. En juillet 2007, Londres restreint les visas pour les responsables russes et expulse quatre diplomates face au refus de Moscou d’extrader Andreï Lougovoï, principal suspect du meurtre d’Alexandre Litvinenko. Cet agent russe devenu opposant au Kremlin a été empoisonné en novembre 2006 à Londres au polonium-210, substance radioactive très toxique. Moscou expulse à son tour quatre diplomates britanniques, interrompt la coopération dans la lutte antiterroriste et arrête les délivrances de visas aux fonctionnaires britanniques.

En janvier 2016, après une enquête britannique concluant à la responsabilité de Moscou dans cette affaire, Londres convoque l’ambassadeur de Russie et gèle les avoirs des deux exécutants présumés, Andreï Lougovoï et Dmitri Kovtoun. En 2008, des centres culturels britanniques British Council à Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg ferment sous la pression des autorités russes, qui jugent le statut non conforme à sa législation.