Moscou rejette l'ultimatum de Londres

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a prévenu hier que la Russie «innocente» ne coopérerait avec Londres concernant l'empoisonnement d'un ex-agent russe qu'à condition d'accéder à la substance toxique, selon l’AFP, rejetant l'ultimatum lancé par Theresa May.

«La Russie est innocente et est prête à coopérer» à l'enquête «si la Grande-Bretagne remplit ses obligations internationales», a-t-il déclaré à Moscou au cours d'une conférence de presse. Selon Sergueï Lavrov, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques prévoit qu'en cas d'utilisation de substances interdites, une demande d'information soit envoyée au pays soupçonné d'en être à l'origine qui, à son tour, a le droit de procéder à ses propres analyses.

«Nous avons exigé, par une note officielle, d'accéder à cette substance et (...) à tous les éléments de l'enquête, étant donné que l'une des victimes est la citoyenne russe Ioulia Skripal», a-t-il expliqué. «Ces demandes ont été rejetées.» Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué, dans l'après-midi, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Russie, Laurie Bristow, pour protester «fermement contre les accusations gratuites avancées par les autorités britanniques contre la Russie».

«Cet incident constitue une nouvelle tentative basse des autorités britanniques de discréditer la Russie», a souligné le ministère dans un communiqué, diffusé après la rencontre entre L. Bristow et le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Vladimir Titov. Lundi, la Première ministre Theresa May avait estimé «très probable que la Russie soit responsable» de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, survenu le 4 mars à Salisbury.

Mme May a souligné que l'agent innervant utilisé contre l'ex-espion et sa fille était une substance «de qualité militaire», du groupe des agents Novitchok mis au point par la Russie à l'époque soviétique. Elle a donné jusqu'à hier soir à Moscou pour fournir des explications à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

«Avant de poser des ultimatums, il vaut mieux respecter ses obligations en matière de droit international, en l'occurrence (ce que prévoit) la Convention», a dénoncé Sergueï Lavrov. «Et pour ce qui est des bonnes manières, il faut se souvenir que l'époque du colonialisme est depuis longtemps révolue.»