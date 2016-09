Migrations : Les migrants s’accrochent à l’Europe à Samos

Début d’après-midi sur le port de l’île de Samos en mer Egée : en jean et tee-shirt, les Syriennes Reem Alams et Sahar Khavouz goûtent le soleil et la vue sur la mer, pour rompre un moment l’attente qui les cloue aux portes de l’Europe.

«C’est notre promenade habituelle», dit Reem, originaire de Damas, en arrêtant la poussette de son fils devant une pizzeria. Sa fille est dans les bras de Sahar, originaire d’Alep. Devenues amies dans un camp en Turquie, où elles sont restées pendant sept mois après avoir fui leur pays, elles ont réussi à gagner Samos il y a 25 jours, bravant la volonté européenne de fermer cette route migratoire. Bloquées sur l’île, car vouées en principe au renvoi en Turquie, selon l’accord conclu fin mars entre l’UE et Ankara, elles tentent de s’adapter aux conditions du camp qui les accueille. Quelque 900 autres réfugiés et migrants y vivent, à trois kilomètres du port. «La nourriture est très mauvaise et il fait très chaud sous la tente», se plaint Reem. Mais pas question de se décourager. Comme la plupart de ceux arrivés après le 20 mars, elle a déposé une demande d’asile pour éviter, ou au moins retarder, un renvoi en Turquie. La Grèce n’est pas vraiment son premier choix. Mais comme «les frontières en Europe sont fermées, c’est la seule solution pour le moment pour rester en Europe», insiste Reem. La mise en œuvre du plan UE-Turquie en ce qui concerne les retours de candidats à l’asile est de facto gelée depuis le putsch raté en Turquie et la purge qui a suivi. «Nous sommes dans une situation attentiste», explique à l’AFP une source gouvernementale grecque. De quoi mettre sous pression les îles situées en face des côtes turques, où plus de 12 000 exilés s’entassent pour 7 500 places. A Samos, ils sont 1300 pour 850 places officiellement recensées, selon le gouvernement. En quête de sécurité, Tareq Ando Elias, 36 ans, un Yézidi de Sinjar en Irak, a «peur» pour sa femme et ses six enfants. «Il y a de nombreux jeunes hommes seuls, Syriens, Afghans, Algériens», explique-t-il à l’occasion d’une sortie du camp, dont l’accès est interdit aux médias. Début juin, une rixe entre des réfugiés y a fait des dizaines de blessés. Il affiche toutefois patience et optimisme, après la «peur» vécue à Sinjar, cible en août 2014 de massacres perpétrés par l’organisation Etat islamique (EI). Tareq veut encore croire qu’il pourra poursuivre sa route vers «l’Allemagne ou les Pays-Bas pour être en sécurité». Plus réaliste, Wassim Abdrabo, 27 ans, est prêt à rester en Grèce, si la porte de l’Allemagne, où habitent son oncle et ses cousins, lui reste fermée.

