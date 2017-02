Mesures pour relever le défi migratoire en Méditerranée

Réagissez

Réunis hier en sommet à La Valette, à Malte, les dirigeants de l’Union européenne (UE) se sont engagés à aider la Libye à lutter contre les passeurs pour faire face au défi migratoire en Méditerranée.

La Déclaration de Malte évoque dix priorités destinées à «briser le modèle économique» des passeurs, à sécuriser les frontières du pays ou encore à assurer des conditions décentes aux migrants bloqués dans la région.

Cependant, le défi demeure difficile à relever dans un pays où le Gouvernement d’union nationale, en place à Tripoli, est loin de contrôler tout le territoire. «Nous savons que la situation des réfugiés est dramatique en Libye. C’est pour cela que nous devons procéder de la même manière qu’en Turquie : empêcher l’illégalité, mettre fin au jeu des passeurs et des trafiquants et améliorer la situation des réfugiés», a indiqué la chancelière Angela Merkel, citée par l’AFP. Pour schématiser, l’UE va renforcer un programme de formation des gardes-côtes libyens, qui agissent dans leurs eaux territoriales, où ne peuvent entrer les opérations de sauvetage et de surveillance chapeautées par l’UE, dans l’espoir de limiter le nombre de personnes arrivant sur le territoire européen.

Elle se fixe également pour objectif d’améliorer la situation économique des communautés locales en Libye et de coopérer avec le Haut- Commissariat aux réfugiés (HCR) de l’Onu et l’Organisation internationale des migrations (OIM), pour assurer de bonnes conditions d’accueil aux migrants stoppés et assister les volontaires dans un retour vers leur pays d’origine. Les dirigeants ont aussi exprimé leur soutien à l’Italie qui vient de s’engager à fournir des moyens financiers et matériels pour soutenir les initiatives libyennes, depuis un renforcement des gardes-côtes jusqu’à la mise en place de camps sous autorité du ministère de l’Intérieur libyen, desquels doivent être organisés les retours.

L’UE affirme sa «détermination d’agir dans le respect total des droits de l’homme, de la loi internationale et des valeurs européennes», au moment où elle se montre plutôt critique à l’égard de la politique migratoire prônée par le président américain, Donald Trump. Intitulé «Protéger la nation contre l’entrée de terroristes étrangers aux Etats-Unis», le décret relatif à l’immigration et les réfugiés, signé fin janvier, par le nouveau locataire de la Maison-Blanche, interdit pendant trois mois l’arrivée de ressortissants de sept pays musulmans : Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. A l’exception de leurs ressortissants détenteurs de visas diplomatiques et officiels et qui travaillent pour des institutions internationales. Dans ses restrictions à l’immigration, Washington va aussi arrêter pendant quatre mois le programme fédéral d’admission et de réinstallation de réfugiés de pays en guerre, toutes nationalités confondues.

Par ailleurs, de nombreuses organisations internationales et ONG ont déjà mis en garde les dirigeants européens contre les mesures envisagées. «Se limiter à refouler des enfants désespérés dans un pays que beaucoup décrivent comme un enfer n’est pas une solution», a déclaré Save the children à Bruxelles. Près de 1200 migrants ont péri en mer entre la Libye et l’Italie au cours de l’hiver, dont 190 enfants, soit 13 fois plus qu’à la même période un an plus tôt, selon les estimations de l’Unicef.

Mise en garde des ONG

La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a assuré que l’UE pouvait se «différencier» sur la question migratoire par une approche ayant pour objectif de «sauver des vies». Les annonces inquiétantes de la nouvelle administration installée à Washington ont marqué les débats à La Valette. «Il ne peut pas être accepté qu’il y ait, à travers un certain nombre de déclarations du président des Etat-Unis, une pression sur ce que doit être l’Europe ou ce qu’elle ne doit plus être», a déclaré le président français, François Hollande, à La Vallette. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a rappelé que l’Europe a son destin entre ses mains : «Je crois que plus nous disons clairement comment nous définissons notre rôle dans le monde, mieux nous pouvons gérer nos relations transatlantiques.»

Dans une interview au Financial Times, un conseiller du président américain a accusé, mardi dernier, l’Allemagne d’utiliser un euro «largement sous-évalué» pour «exploiter» ses principaux partenaires commerciaux, dont les Etats-Unis. «Il est compliqué de considérer le TTIP (le projet d’accord de libre-échange transatlantique actuellement au point mort, ndlr) comme un accord bilatéral à cause de l’Allemagne, qui continue à exploiter d’autres pays de l’Union européenne ainsi que les Etats-Unis avec une monnaie qui est largement sous-évaluée», a déclaré Peter Navarro, nommé récemment à la tête d’un nouveau Conseil du commerce à la Maison-Blanche.

«Le déséquilibre commercial structurel que l’Allemagne entretient avec le reste de l’Union européenne et les Etats-Unis souligne l’hétérogénéité économique au sein de l’UE, et donc le TTIP est un accord multilatéral déguisé en accord bilatéral», a estimé P. Navarro. Traditionnel défenseurs du libre-échange, les Etats-Unis se sont engagés, sous l’impulsion de leur nouveau Président, dans un changement de cap radical, préférant les accords bilatéraux à des méga-accords régionaux. L’une des premières décisions de Donald Trump a été de se retirer du partenariat transpacifique (TPP), un accord abolissant les barrières douanières et règlementaires entre les Etats-Unis et 11 pays de la région Asie-Pacifique signé en 2015, mais pas entré en vigueur. Il a aussi engagé des pourparlers avec la Grande-Bretagne afin de conclure un nouvel accord commercial bilatéral dès que,possible après le Brexit.