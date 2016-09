Messaoud Barzani : «Nous sommes prêts pour la bataille de Mossoul »

Réagissez

«Tous les préparatifs militaires sont presque finis pour engager la bataille de Mossoul, mais aucune date n’est encore retenue », a estimé Messaoud Barazani, lors de sa récente visite à Paris.



Paris/ de notre correspondant





Le président du Kurdistan irakien Messaoud Barzani a estimé que tout est presque fini pour lancer la bataille de Mossoul qui devrait chasser Daesh de son dernier Bastion irakien.



Néanmoins, il a invité à réfléchir à l’après Mossoul, autrement dit à comment gérer la ville dans laquelle vivent plusieurs ethnies et religions,

tels que les Yézidis et les chrétiens qui ont beaucoup souffert de Daesh, selon Barzani.



Dans un entretien exclusif à France24, le président du Kurdistan irakien, autonome depuis 25 ans, a averti que « seules les forces gouvernementales irakiennes et les Peshmergas participeront à la libération de cette villede 2 millions d’habitants prise par Daesh en juin 2014 ».



M. Barzani a ajouté que la majorité des régions situées dans le Kurdistan irakien ont été « toutes libérées » de Daesh.



Pour ce qui est de la ville de Kirkouk, considérée comme la plus grande réserve mondiale de pétrole, M. Barzani, bien qu’il la considère

appartenant de fait au Kurdistan, se dit prêt à organiser un référendum pour trouver un statut final. Cette opération doit se faire avec l’aval de

Bagdad qui refuse cette option jusqu'à présent.





Le Kurdistan irakien s'enfonce dans la corruption et le chômage



S’agissant de la guerre que mène la Turquie contre les kurdes de Syrie, M. Barzani s’est implicitement rangé du côté turc. « Bien sûr, nous sommes tout pays qui combat les Kurdes, mais en même temps les kurdes syriensn’ont pas le droit de prendre les armes et de prôner la violence pour atteindre leurs objectifs ».



Et d’ajouter : « Hélas, en Syrie, il y a un le PDK qui a monopolisé la situation et qui s’est imposé de force vis-à-vis des autres formations

kurdes. C’était une erreur et c’est cela qui a irrité la Turquie qui le combat ».



En ce qui concerne la création d’un Etat kurde, M. Barzani a promis d’engager un nouvel round de discussions à Erbil entre toutes les factions

kurdes afin de les unifier et d’avancer ensemble vers la création d’un véritable état, mais cela exige, a-t-il dit, « que tous les kurdes soient

tous d’accords avec ce projet ».



S’agissant de l’élection présidentielle au Kurdistan irakien, M. Barzani s’est dit prêt à l’organiser à tout moment, à condition que ce soit le

peuple qui vote directement ou le parlement qui se prononce. Il refuse que ce soit les partis politiques, qui d’un commun accord, élisent le

président.



Le mandat présidentiel de Barzani a pris fin depuis 2 ans. Actuellement il est considéré illégitime. C’est une source de friction entre lui et son

frère ennemi Jalal Talabani qui gouverne la deuxième grande ville du pays, Al Souleymania.



Les deux clans (Barzani et Talabani) se livrent une guerre souterraine et sournoise au moment où le chômage et la corruption ravagent le Kurdistan irakien. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis trois mois et la situation peut exploser à tout moment.