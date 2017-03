Messahel s’entretient avec le représentant de Trump chargé des négociations internationales

Réagissez

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, s’est entretenu hier avec le représentant spécial du président américain, Donald Trump, chargé des négociations internationales, Jason Greenblatt, en marge des réunions préparatoires au 28e Sommet arabe, prévu ce mercredi en Jordanie.

La rencontre a porté sur «le processus de paix au Proche Orient et les efforts consentis pour le règlement du conflit israélo-palestinien». M. Greenblatt a rappelé «la volonté de la nouvelle Administration américaine d’œuvrer, sans relâche, pour trouver une solution viable à ce conflit». De son côté, M. Messahel a souligné «la nécessité de respecter les droits de tous les peuples de la région dans le cadre de la légalité internationale». Il a rappelé, par ailleurs, l’expérience de l’Algérie en matière de lutte antiterroriste et contre l’extrémisme violent, réaffirmant la position de l’Algérie à vis-à-vis de la situation en Syrie et en Libye.