Réagissez

Au terme d’un entretien, hier à Alger, avec une importante délégation libyenne représentant la région de Zentan, Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et des Etats de la Ligue arabe, a réitéré la position constante de l’Algérie par rapport à la crise en Libye. Cette position, a-t-il dit, «est fondée sur l’équidistance vis-à-vis de toutes les parties libyennes, le soutien au processus politique initié par les Nations unies visant le règlement définitif du conflit à travers un dialogue national élargi à l’ensemble des acteurs libyens, le respect de la souveraineté de la Libye et la non-ingérence dans ses affaires internes».

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l’entretien a porté particulièrement sur les perspectives concernant «impulsion de la solution politique consensuelle et durable à la crise qui sévit en Libye à même de préserver l’unité, l’intégrité territoriale du pays et la cohésion de son peuple et de consolider la dynamique de dialogue inclusif libo-libyen pour la réconciliation nationale». Les membres de la délégation de Zentan ont, à cette occasion, fait une présentation sur la situation qui prévaut en Libye et les voies et moyens permettant de résoudre la crise dans le pays, souligne le même communiqué. Aussi, les membres de la délégation ont salué «les efforts inlassables» de l’Algérie pour «soutenir et accompagner la mise en œuvre de la solution politique dans le cadre de l’accord politique libyen signé en décembre 2015». Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre des rencontres avec les parties, personnalités et leaders politiques libyens dans la foulée des récents développements de la situation en Libye, «se situe au titre des efforts que déploie l’Algérie et qui visent à rapprocher les points de vue des parties libyennes», ajoute le communiqué.