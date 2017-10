Messahel réaffirme l'engagement de l'Algérie à poursuivre sa coopération avec le Mali

Réagissez

n Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a réaffirmé hier à Bamako l'engagement et la détermination de l'Algérie à poursuivre la coopération multiforme avec le Mali «pour l’accompagner dans ses efforts visant à accélérer sa sortie de la crise qu’il endure», lors de la Conférence régionale sur la sécurité dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest, qui se tient dans la capitale malienne. Le ministre a souligné que sa présence à cette conférence «témoigne de l'engagement de l'Algérie aux côtés du peuple malien frère et des autres pays de la sous-région, et de sa volonté d’apporter sa contribution pour favoriser une lutte plus efficace contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière et une éradication, au plus tôt, de ces fléaux qui font obstacle au retour total et définitif de la paix, de la sécurité et de la stabilité, et hypothèquent le développement de notre voisinage immédiat». Concernant la conférence régionale, M. Messahel a indiqué qu'elle a pour objectif fondamental «l’évaluation globale» de la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest et l’élaboration d’une nouvelle stratégie collective en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée dans le Sahel, ajoutant que ses conclusions «ne manqueront pas d’impacter positivement les efforts en cours pour venir à bout de ces fléaux dangereux, pour les pays qui en souffrent et pour tous les pays de la région».