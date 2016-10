Réagissez

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, s’est rendu hier, en visite de travail, au Niger. Au cours de cette visite, M. Messahel, porteur d’un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika à son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, prendra également part aux travaux de la 9e session de la réunion des pays voisins de la Libye à Niamey prévue demain, a indiqué dimanche le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué.

Concernant cette 9e session, le MAE indique qu’outre les ministres des Affaires étrangères du Niger, de l’Egypte, de la Tunisie, de la Libye, du Tchad et du Soudan, seront aussi présents le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, chef de la Mission d’appui des Nations unies pour la Libye (Manul), Martin Kobler, l’ancien président de Tanzanie, envoyé spécial de l’Union africaine pour la Libye, Jakawa Kikwete, et le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abu El Gheit.

Cette rencontre sera l’occasion «d’examiner, précise-t-on, la situation à la lumière des derniers développements intervenus en Libye et des efforts consentis aux niveaux national, régional et international pour le règlement de la crise en Libye dans le cadre du processus politique». «Elle sera également mise à profit pour procéder à une évaluation de la menace de la persistance de la crise dans ce pays et de ses répercussions sur la sécurité et la stabilité des pays voisins», conclut le communiqué.