Près de 20 ans après sa mort, mère Teresa de Calcutta est officiellement sainte. Cette missionnaire de la charité, qui a dédié sa vie aux lépreux indiens et aux plus démunis, bien que critiquée par certains, a marqué son époque par son altruisme et son charisme.

Face à une place Saint-Pierre où il y a une grande foule de plus de 120 000 de fidèles, le pape François a déclaré la religieuse albanaise «sainte», car reconnue à l’origine de deux «miracles» de guérison. Un Brésilien, et avant lui une Indienne, tous deux atteints de cancer, auraient guéri de leur maladie après avoir prié et demandé à la missionnaire de la charité de leur accorder la santé de nouveau. Mère Teresa avait été béatifiée en 2003 par le souverain pontife Jean-Paul II, qui l’estimait beaucoup et la considérait comme une amie, jusqu’à sa mort en 1997.

Pour sa part, le nouveau pape argentin a tenu à accélérer la procédure de canonisation, que son prédécesseur, l’Allemand Benoît XVI, avait reléguée aux affaires non urgentes. Adulée par les pauvres en Inde, respectée par les puissants du monde, mère Teresa, devenue citoyenne indienne mais d’origine albanaise, ne faisait pas toujours l’unanimité.

Des féministes et des laïcs, lui reprochaient son «fanatisme» par rapport à l’avortement et à la contraception et la rendent responsables de la souffrance de milliers de femmes indiennes qui en accouchant y laissaient la vie ou compromettaient gravement leur état physique faible, à cause de la malnutrition qui fait ravage en Inde. Ses détracteurs sont allés jusqu’à la qualifier de «fanatique et fondamentaliste».

D’autres reprochaient à la missionnaire de ne pas user de sa grande influence sur les hommes politiques pour s’attaquer aux causes de la pauvreté. Les Hindous la regardaient avec méfiance et les plus extrémistes l’accusaient de faire du prosélytisme. Mère Teresa avait alors coupé court à cette polémique en affirmant : «Oui, je convertis les personnes. J’invite les Hindous à devenir de meilleurs Hindous, les musulmans à devenir de meilleurs musulmans et les chrétiens à devenir de meilleurs chrétiens.»

Née le 26 août 1910, mère Teresa avait fondé l’Ordre des missionnaires de la Charité en 1950, dont l’habit adopté fut le célèbre sari blanc bordé de bleu. En 1979, elle obtient le prix Nobel de la paix. Reçue par les chefs d’Etat et les souverains, elle avait accès à de grands financements, qui lui permettaient de gérer les hôpitaux, orphelinats et écoles ouverts pour les pauvres.

A Calcutta et ailleurs aussi en Inde, elle était devenue un personnage presque mythique. Mais cela n’avait pas empêché la femme puissante qu’elle était devenue d’avoir des doutes, des crises mystiques durant lesquelles elle était persuadée d’être rejetée par Dieu et elle était allée jusqu’à douter de son existence. Lors de la messe de canonisation, le pape François a voulu insister sur l’œuvre caritative de la religieuse.

«Je consigne cette figure emblématique au monde du volontariat. Qu’elle soit un exemple pour vous !» a déclaré Mario Bergoglio qui, à l’occasion, a invité 1500 pauvres à déguster une pizza au Vatican.