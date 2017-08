Réagissez

L’auteur, dont on ignore encore l’identité, a été arrêté par la police dans le Vieux-Port.

Il présenterait, selon les premiers éléments de l’enquête, des troubles psychologiques. Il est connu aussi pour des faits de «droit commun». L’enquête se poursuit pour connaître les motivations exactes de cette attaque, qui ressemble fort à ce qui s’est passé la semaine dernière à Barcelone, pour comprendre s’il s’agit d’un acte terroriste ou d’un fait isolé.

Le Vieux-Port et La Canebière, deux quartiers mythiques de Marseille et bondés de touristes, ont été bouclés toute la matinée d’hier après l’arrestation du chauffeur de la voiture qui a foncé sur deux abribus. Des démineurs ont examiné minutieusement le véhicule pour s’assurer qu’il ne contenait pas de bombes ou d’engins explosifs. La circulation a été coupée dans une grande partie de la ville de Marseille. Ce qui a créé des embouteillages monstres pendant toute la journée d’hier dans cette ville côtière du Sud, où le président Emmanuel Macron passe ses vacances d’été. Cette attaque à la voiture-bélier intervient une semaine après qu’une autre voiture ait foncé sur la terrasse d’une pizzeria à Sept-Sorts (Seine-et-Marne), dans la banlieue parisienne. Un geste fou qui a également fait 12 blessés qui dînaient dans ce restaurant. L’auteur de ce forfait souffrait également de troubles psychologiques.

Depuis l’attentat de Nice en juillet 2016, où un camionneur fou a fait plus de 80 morts, la France en particulier et l’Europe en général font face à un terrorisme «low cost». Autrement dit à des attaques qui ne demandent pas une grande préparation ni de gros moyens matériels ou financiers. Juste un véhicule (camion ou fourgonnette) et une personne extrémiste. Ce qui rend ces actes difficiles à détecter, c’est l’impossibilité de protéger tous les centres urbains et les commerces.

De nombreux maires européens ont demandé à l’Union européenne de débloquer des fonds financiers en vue de sécuriser les centre-villes et les grands centres urbains fréquentés par les touristes et les clients. Mais sans être sûrs d’obtenir les résultats escomptés…