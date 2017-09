Maroc/Hirak: un journaliste britannique expulsé par les autorités marocaines

Réagissez

Un journaliste du quotidien britannique The Guardian, Saeed Kamali Dehghan, a été expulsé par les autorités marocaines qui l'avaient interpellé la veille à Al Hoceima, dans le nord du Maroc, théâtre d'un large mouvement de contestation populaire social pacifique (Hirak), ont rapporté vendredi plusieurs médias.

Le journaliste qui faisait un reportage sur le Hirak s'entretenait avec des militants à al Hoceima mercredi le 27 septembre, a-t-on précisé de mêmes sources. Interpellé par les autorités mercredi soir, le journaliste a été transféré à Casablanca avant d'être contraint de prendre un avion, jeudi, à destination de Londres.

Selon les médias, citant un reporter indépendant, "des policiers en civil ont interpellé le reporter d'origine iranienne vers 20h , mercredi, avant de procéder deux heures après, à son transfert à Casablanca". Dans un tweet publié jeudi, Saeed Kamali Dehghan a relayé un communiqué de The Guardian : "Saeed Kamali Saeed Kamali Dehghan se porte bien et est de retour à Londres. Nous sommes supris qu'on ait dit à un reporter respecté du Guardian de quitter le pays, et nous nous renseignons plus en profondeurs sur les circonstances".

Saeed n'est pas le seul journaliste étranger qui couvrait les évènements d'Al Hoceima a avoir été expulsé par les autorités marocaines. Bien d'autres comme Djamel Alilat du quotidien algérien El Watan, José Luis Navazo er Fernando Sanz du Correo Diplomatico, entre autres ont été expulsés.

Al Hoceima, située dans la région du Rif, dans le nord du Maroc, est le théâtre depuis plusieurs mois d'un large mouvement de contestation populaire pour des revendications politiques, économiques et sociales.