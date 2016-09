Mali : Scission au sein d’un mouvement armé peul

Réagissez

Le vice-président de l’Alliance nationale pour la sauvegarde de l’identité peule et la restauration de la justice (ANSIPRJ), Sidi Bécaye Cissé, a annoncé hier une scission au sein de ce mouvement du centre du Mali, rapporte l’AFP. Décision motivée par son intention de «rejoindre le processus de paix» dans le pays.

Créée en juin, l’ANSIPRJ est un mouvement politico-armé de défense visant à protéger la communauté peule contre l’armée et les milices. Il se dit «non djihadiste et non indépendantiste». Il a revendiqué en juillet une attaque contre une base de l’armée malienne, dans le centre du pays, où 17 soldats ont péri. Attaque revendiquée aussi par un autre mouvement armé, le groupe djihadiste malien Ançar Eddine. «Désormais, il y a une scission au sein de l’ANSIPRJ. Avec près de 200 combattants, j’ai décidé de rejoindre le processus de paix», a déclaré Sidi Bécaye Cissé. Il a fait état de «divergences» avec le président du mouvement, Oumar Aldjana, qu’il a accusé de «négocier avec les présumés djihadistes du centre» du Mali. Ce dernier a démenti «toute accointance avec les djihadistes».

«Cissé n’était plus dans la ligne du mouvement. C’est son choix de partir», a-t-il affirmé. Pays sahélien, le Mali est plongé dans l’instabilité politique depuis 2012. Des groupes touareg et peul notamment contestent l’autorité de l’Etat malien, qui lutte aussi contre une guérilla djihadiste. Des groupes djihadistes liés à Al Qaîda ont pris le contrôle du nord du Mali en mars-avril 2012, avant d’en être en grande partie chassés à la suite du lancement, en 2013, à l’initiative de la France, d’une intervention militaire internationale, qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, malgré la signature en mai-juin 2015 de l’accord de paix, censé isoler définitivement les djihadistes, mais dont l’application accumule les retards.