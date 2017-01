Mali: au moins 40 morts et 60 blessés dans un attentat kamikaze à Gao (actualisé)

Réagissez

L'attentat visant un camp de regroupement de l'armée à Gao dans le nord du Mali, a fait au moins 40 morts, selon un nouveau bilan provisoire tandis que le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé un deuil national de trois jours à la suite de cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire récente du pays.

"Il y a au moins 40 morts et 60 blessés", selon un dernier bilan rendu public de source hospitalière à Gao. "Un kamikaze est venu dans un véhicule et s'est fait exploser. L'attaque a eu lieu ce matin à 08H40" (locales et GMT), a précisé une source militaire au sein de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma).



A la suite de cet attentat, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé un deuil national de trois jours et son ministre de la Défense, Abdoulaye Idrissa Maïga, devait se rendre mercredi à Gao.