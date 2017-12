Maîtriser le contexte migratoire mondial

Réagissez

Dix lauréats de la bourse d’excellence en journalisme des migrations, travaillant en Algérie, Maroc et Tunisie, ont pris part, pendant trois jours à Rabat, à la formation sur la question migratoire.

Une session organisée par l’International Media Support (IMS) dans le cadre du programme «Les voix des migrants africains» et encadrée par des journalistes de renom, comme Ali Anouzla et Salaheddine Lemaïzi, entre autres... Composée de journalistes seniors, avec une expérience affirmée sur les questions migratoires, cette session a permis à chacun des participants d’apporter sa propre expertise et son expérience sur le sujet, avec la priorité de faire intervenir le monde associatif.

Parmi les objectifs visés lors de cette rencontre, les participants ont débattu de la maîtrise du contexte migratoire régional, la sensibilisation pour renforcer la participation des migrants dans le contenu journalistique, la manière d’assurer une couverture médiatique professionnelle, équilibrée et humaniste des migrations, faire le point sur l’état d’avancement des projets de reportages et enquêtes des boursiers et réfléchir pour le lancement d’un réseau de journalistes maghrébins spécialisés dans les questions migratoires et l’asile.

En fait, le but principal de cette formation est l’acquisition par les journalistes d’une meilleure compréhension des enjeux globaux des questions migratoires avec un focus sur le Maghreb, prendre en compte la voix des migrants, lors de l’élaboration de leurs contenus et avoir la possibilité de créer un réseau sur le journalisme migratoire entre les trois pays du Maghreb...

Dans le monde, il existe 300 millions de migrants, dont 35 millions d’Africains, avec cette réalité que le volume des migrations a triplé en 30 ans, en raison de l’accélération de la mobilité pour diverses raisons, dont les conflits ethniques, la misère et les différentes injustices que subissent les citoyens du monde, particulièrement en Afrique subsaharienne...