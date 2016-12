Mahmoud Abbas renforce sa légitimité

Réagissez

Le 7e congrès général du Fatah, tenu durant 5 jours à Ramallah, en Cisjordanie occupée, s’est clôturé dimanche avec l’élection du comité central et du conseil révolutionnaire.

Ce congrès a été marqué par la forte présence internationale et l’absence d’opposition au président Mahmoud Abbas. Durant cette rencontre, M. Abbas, âgé de 81 ans, est apparu dans une grande forme physique. Il a été élu dès le premier jour à la tête du plus grand mouvement de l’Organisation de libération de la Palestine.

Tous ceux qui prédisaient l’éclatement du congrès à causes des fortes dissensions au sein du Fatah ont été déçus, Israël en premier dont la machine médiatique qualifiait cet événement de «congrès de tous les dangers». L’Etat hébreu qui veut à tout prix se débarrasser du président Mahmoud Abbas, traité de «terroriste diplomatique», a mis l’accent sur le différend avec Mohamed Dahlane, l’homme fort de Ghaza avant son contrôle par le mouvement Hamas en 2007 et membre influent du comité central du Fatah, pour faire croire que le 7e congrès du Fatah verrait une grande et définitive dissension en son sein.

La grande réussite du congrès et l’élection démocratique des instances dirigeantes du Fatah par ses 1400 membres ont renforcé la position et la légitimité du président Abbas à la tête du mouvement. Ce congrès appuie aussi ses choix politiques. A noter que Marouane El Barghouti, arrêté en 2002, au cours de l’Intifadha d’El Aqsa,condamné à cinq peines de perpétuité et détenu depuis 2004 dans les geôles israéliennes, a obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin ayant désigné les membres du comité central, la plus haute instance dirigeante du mouvement Fatah.

Dans son discours de clôture du congrès, le président Mahmoud Abbas a indiqué que «la réussite du mouvement Fatah, qui a lancé la révolution et l’Intifadha des pierres (première intifadha palestinienne, en 1987), est une victoire de la Palestine, de son peuple, de l’Organisation de libération de la Palestine et de toutes les factions et forces palestinienne».

Ce congrès du Fatah, le deuxième tenu en Palestine occupée après celui de Bethléem en 2009, a aussi définitivement mis fin à l’influence de Mohamed Dahlane. Il montre également la place particulière qu’occupe Marouane El Barghouti au sein du Fatah. Même emprisonné, il a réussi à obtenir plus de 70% des voix, ce qui le place en tête du comité central.

El Barghouti, né en 1958, est favorable à une solution politique au conflit avec Israël. Bien que derrière les barreaux, il jouit d’une grande popularité au sein du peuple palestinien que ce soit à Ghaza, en Cisjordanie occupée ou même dans la diaspora vivant à l’étranger. Il est l’homme idéal pour succéder l’actuel chef du Fatah et président de l’Etat de Palestine Mahmoud Abbas, le seul à pouvoir mener la barque actuellement.