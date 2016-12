Réagissez

Après les graves propos tenus par Hamid Chabat, secrétaire général du parti Istiqlal, le 24 décembre, lorsqu’il avait soutenu que la Mauritanie était «une terre marocaine», le Maroc a dû dépêcher en catastrophe, en Mauritanie, une délégation gouvernementale dans le but de «dissiper tout malentendu». Surtout qu’ils avaient soulevé un tollé général.

Ces propos avaient été vivement dénoncés à Nouakchott par l’ensemble des formations politiques. La classe politique mauritanienne a estimé que les déclarations du secrétaire général du parti marocain El Istiqlal ramenaient la relation entre les deux pays au niveau le plus bas jamais connu depuis des décennies et a exigé des excuses officielles de Rabat. Les implications des propos du responsable politique marocain renseignent sur la crise profonde qui émaille les relations entre les deux pays.

Dans un communiqué incendiaire, diffusé dimanche 25 décembre, l’Union pour la République (UPR), le parti au pouvoir en Mauritanie, s’est attaqué dans les termes les plus vifs à Hamid Chabat et, plus largement, à l’élite politique du Maroc. Le comportement de Hamid Chabat est, selon l’UPR, symptomatique «de la dégénérescence et de la faillite politique au Maroc», et trahirait «le manque de vision stratégique des élites marocaines».

Pour l’UPR, «parler de la subordination de la Mauritanie au Maroc est une tentative d’exporter les crises et les échecs partisans internes». «Ceux qui sont familiers avec l’histoire savent que nous (les Mauritaniens, ndlr) sommes le tout, et eux (les Marocains, ndlr) la partie, et que nous sommes les bâtisseurs de Marrakech et les vainqueurs de Sagrajas», lit-on dans le communiqué. Et l’UPR d’appeler «tous les leaders de l’Istiqlal et les élites du Maroc à présenter des excuses à la population mauritanienne», tout en se réservant «le droit de réponse approprié».

Pour éteindre le feu allumé par Hamid Chabat, le roi Mohammed VI a donc envoyé en Mauritanie une délégation conduite par son chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane. La délégation a été reçue à Zouerate, dans le nord du pays, par le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, a rapporté l’Agence officielle mauritanienne d’information (AMI).

Les «déclarations de M. Chabat n’engagent que lui-même. Elles ne reflètent ni la position du roi Mohammed, ni celle du gouvernement, ni celle du peuple marocain», a affirmé M. Benkirane dont le pays craint de se retrouver isolé dans la région. Pour désamorcer la crise, Mohammed VI s’est déjà entretenu mardi au téléphone avec Mohamed Ould Abdelaziz et a réaffirmé «son attachement à la relation de bon voisinage et de solidarité entre les deux pays».

A l’occasion, le souverain marocain a rappelé que «le Maroc reconnaissait l’intégrité territoriale» de la Mauritanie. Le ministère marocain des Affaires étrangères s’était lui aussi empressé de condamner, au début de la semaine, les «déclarations irresponsables et dangereuses» de Chabat, pour étouffer une possible crise diplomatique. Surtout que cet incident est intervenu alors que les relations se sont beaucoup dégradées ces dernières années entre les deux pays.