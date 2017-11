Lutte contre le terrorisme : 40 pays musulmans en conclave à Riyad

Réagissez

Les ministres de la Défense de 40 pays musulmans se sont réunis, hier, à Riyad sous la houlette du prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS). Objectif : mettre en place une «stratégie militaire commune pour lutter contre le terrorisme international».

Dans son discours d’ouverture, le prince héritier saoudien a déclaré que la «lutte contre le terrorisme va commencer aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à l’extirpation totale de ses germes et ses sources dans le monde». Il s’est félicité du nombre important de pays ayant accepté de faire partie de ce front, appelant chacun des participants «à apporter son aide en fonction de ses moyens, tant dans le domaine sécuritaire que dans celui du renseignement militaire et d’échange de données».

Rendant hommage aux victimes de l’attentat du Sinaï égyptien, qui a fait 305 morts et plusieurs blessés, Mohammed Ben Salmane a ajouté qu’«en plus du nombre effrayant de victimes tuées par le terrorisme et dont la majorité est musulmane, celui-ci (le terrorisme, ndlr) fait plus grave puisqu’il dénature l’image du véritable islam et brouille celle des musulmans dans le monde. C’est pour cela qu’il est plus qu’urgent de s’entendre pour l’éradiquer».

Plusieurs solutions ont été annoncées pour lutter contre le terrorisme international. Parmi elles, l’assèchement des sources de son financement, comme le commerce de l’or et des diamants, ainsi que la vente du pétrole et du gaz, comme ce fut le cas en Irak et en Syrie par l’Etat islamique (EI). Le système bancaire et financier international a été aussi cité comme étant un autre artifice utilisé par les terroristes pour financer leurs actions meurtrières.

«Contrôler les Médias et les réseaux sociaux»

Mohamed Khalifey, le représentant de l’Arabie Saoudite au sommet, a souhaité qu’il y ait plus de contrôle sur les transactions bancaires internationales, tout en surveillant comment sont transférées les sommes d’argent, vers qui et dans quels buts. Pour le ministre de la Défense turc, seule l’union de l’ensemble des pays musulmans est en mesure de mettre un frein aux organisations terroristes.

Fidèle à sa rhétorique, il a, une fois de plus, accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) de commettre des actes terroristes en Turquie et en dehors, exhortant les partenaires au sein du nouveau front de lutter contre lui.

Le ministre de la Communication jordanien, Mohamed Al Moumeni, a proposé une approche assez particulière pour lutter contre le terrorisme, qui s’appuie, selon lui, par le contrôle des médias et des réseaux sociaux. «Il faut contrôler ce qui s’écrit dans les médias et se dit sur les réseaux sociaux pour être sûr que les discours ne propagent pas la haine et la violence», a-t-il notamment précisé, appelant la justice et les services de sécurité à prendre part dans cette entreprise de contrôle, qui s’apparente à une réduction des espaces de liberté et de débats.

Toutefois, la question qui se pose est comment ces 40 pays, qui parfois ont des objectifs contradictoires, vont s’entendre sur une stratégie commune ? Vont-ils échanger réellement les informations stratégiques sur les groupes terroristes ? Sont-ils prêts à constituer une force militaire pour lutter contre les terroristes sur le terrain ? Si oui, qui financera cette force ? Autant d’interrogations qui risquent de faire voler en éclats ce «patchwork» de pays aux destins politiques et idéologiques différents.