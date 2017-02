Lutte contre l'EI : Trump examine ses options avec transmission du plan à la Maison-Blanche

Réagissez

La Maison-Blanche a reçu hier les options que lui propose le Pentagone pour intensifier la lutte contre les djihadistes du groupe Etat islamique en Irak et en Syrie et imprimer sa marque sur une bataille commencée il y a deux ans et demi.

«La Maison-Blanche va commencer à analyser les recommandations», a indiqué à l'AFP un responsable américain sous couvert de l'anonymat. Pendant sa campagne, Donald Trump ne s'était pas privé de brocarder les généraux américains et la lenteur des progrès obtenus en Irak et en Syrie contre l'EI. Le 28 janvier, huit jours après son investiture, il avait publié un décret donnant 30 jours au Pentagone pour préparer un nouveau plan accélérant la campagne contre l'EI.

Deux ans et demi après le début des frappes aériennes américaines en Syrie et en Irak, les djihadistes ont perdu plus de la moitié des territoires qu'ils détenaient en Irak et plus du quart de ceux qu'ils avaient en Syrie. Mais ils n'ont pas encore été chassés de Mossoul, la ville irakienne d'où ils avaient symboliquement proclamé leur «califat», ni de Raqqa dans l'est de la Syrie, leur capitale de facto. Parmi les choix que peut faire la nouvelle administration américaine : augmenter le nombre de conseillers militaires américains en Syrie et en Irak, voire autoriser des soldats américains à participer directement aux combats contre les djihadistes.