Londres appelle l’Union européenne à un accord

Réagissez

La Conférence de Munich sur la sécurité a...

La 54e Conférence de Munich, en Allemagne, sur la sécurité s’est ouverte vendredi.

Rencontre marquée hier par l’intervention de la Première ministre britannique, Theresa May, à travers laquelle elle a relevé l’«urgence» de négocier une coopération sécuritaire privilégiée avec l’Union européenne (UE) après le Brexit. Nécessité impérative, faute de quoi la sécurité des Européens se trouverait menacée.

«Ce n’est pas une époque où nous pouvons permettre que notre coopération soit inhibée, que la sécurité de nos citoyens soit mise en danger par une concurrence entre partenaires, des rigidités institutionnelles et des idéologies bien ancrées», a-t-elle indiqué dans des propos relayés par l’AFP.

Pour la Première ministre britannique, Londres et Bruxelles «ne peuvent pas reporter cette discussion» et doivent «urgemment mettre en place un traité pour protéger tous les citoyens européens». Ce traité devra établir des mécanismes pour organiser le respect de la souveraineté de chacun et prévoir que les juridictions européennes seront compétentes dans certains cas et les Britanniques dans d’autres. «Nous devons faire ce qui est le plus utile, le plus pragmatique pour assurer notre sécurité collective», a ajouté la Première ministre.

Un peu plus tôt, le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a déclaré que le Royaume-Uni a durant «des décennies contribué aux capacités (...) de l’Union européenne». «Nous devons essayer de garder des relations aussi resserrées et productives que possible après le Brexit.» Et d’ajouter : «Le Royaume-Uni quitte l’UE, mais il ne quitte pas l’Europe et l’ordre libéral occidental.»

Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a évoqué «la communauté d’intérêt» pour maintenir le lien avec le Royaume-Uni et développer l’Europe de la défense.

Pour le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, les Européens n’étaient pas «en guerre» contre Londres et souhaitaient conserver «ce pont de sécurité, cette alliance sécuritaire» avec les Britanniques. En revanche, «je ne veux pas qu’on jette dans une seule casserole les questions de politique de sécurité et les questions commerciales», a-t-il prévenu, d’autant que Mme May a été critiquée par le passé pour avoir voulu lier la coopération sécuritaire, domaine où Londres joue un rôle crucial en Europe, et un accord commercial privilégié avec l’UE.

Les pourparlers entre Britanniques et Européens semblent actuellement dans une impasse, le Royaume-uni n’ayant toujours pas défini sa position sur les futures relations commerciales et n’est pas non plus d’accord sur les modalités de la période de transition qu’il a réclamée après le Brexit, prévu le 29 mars 2019.

Mme May a relevé que la fin d’une participation britannique au mandat d’arrêt européen et à Europol handicaperait grandement l’efficacité de la lutte européenne contre le terrorisme, la criminalité organisée ou la cybercriminalité. Selon elle, un Brexit sans accord sur ces sujets mettrait aussi fin aux systèmes d’échanges d’information existants, notamment dans le cadre d’Europol. La dirigeante britannique est en difficulté dans son propre pays du fait de l’opposition entre tenants d’un Brexit dur et les partisans de plus de souplesse. Cela dit, elle a plaidé pour que les dirigeants des deux parties fassent preuve de «volonté politique» et d’une «réelle créativité».

Etalés sur trois jours, les travaux de la Conférence de Munich interviennent alors que des conflits multiformes taraudent la sécurité et le développement de par le monde. L’UE est occupée, entre autres, par le Brexit, et les Etats-Unis, avec l’élection du président Donald Trump sous le signe «l’Amérique d’abord», se concentrent sur la défense de leurs intérêts nationaux.

En quête de zones d’influence, la Chine et la Russie, autres acteurs importants sur la scène géopolitique mondiale, plaident en faveur d’un monde multilatéral. Vision interprétée par Washington comme une remise en cause de sa superpuissance. En parallèle, de grands enjeux, comme le réchauffement climatique, la cybersécurité et la course aux armements nucléaires se superposent aux crises régionales, entre autres le conflit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, la rivalité entre l’Arabie Saoudite et l’Iran au Moyen-Orient et la crise syrienne.