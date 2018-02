Réagissez

Trois membres des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar ont été tués, hier, dans un attentat à la voiture piégée dans la région de Waddan, dans le centre de la Libye, selon l’AFP citant un porte-parole de ces forces.

L’attentat a visé un barrage de l’Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le maréchal Haftar, à l’ouest de la ville de Waddan, sur une route menant vers la capitale Tripoli, située à plus de 500 km au nord, a précisé le général Ahmed Al Mesmari. L’attaque, qui n’a pas été revendiquée jusqu’ici, a fait trois morts et deux blessés parmi les hommes qui tenaient le barrage, a ajouté Al Mesmari.

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) reste actif, notamment dans le centre et le sud de la Libye, malgré la perte de son fief de Syrte (nord) en décembre 2016. En octobre, des attaques revendiquées par le groupe extrémiste à Misrata (ouest) et contre les forces de Haftar dans l’Est ont fait six morts.

L’EI a profité du chaos pour s’implanter en Libye, où deux autorités se disputent aujourd’hui le pouvoir : d’un côté, le gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, de l’autre, une autorité exerçant son pouvoir dans l’est du pays, avec le soutien du maréchal Haftar.

Le pays est devenu aussi une plaque tournante de l’immigration clandestine et est régulièrement pointé du doigt pour le mauvais traitement et l’exploitation de centaines de milliers de migrants d’Afrique subsaharienne venus tenter la traversée de la Méditerranée vers l’Europe. Pour l’émissaire de l’Organisation des Nations unies (ONU), Ghassan Salamé, un rétablissement de l’ordre en Libye «nécessite au préalable la fondation d’un Etat légitime reconnu par tous». Pour ce faire, il a prévu des élections présidentielle et législatives en 2018. Mais le chemin est encore long, a-t-il reconnu récemment.

Présenté par ses partisans comme un sauveur et accusé par ses adversaires de vouloir réinstaurer une dictature, le maréchal Haftar a tenté de s’imposer fin 2017 comme la seule alternative au pouvoir, mais il a été rappelé à l’ordre par les puissances occidentales. Soutenu notamment par l’Egypte et les Emirats arabes unis, il a fini par annoncer son soutien à la tenue d’élections, sans préciser s’il se présenterait ou pas.

Le maréchal Haftar est parvenu l’été dernier à venir à bout des milices djihadistes à Benghazi, après trois ans de combats meurtriers. La deuxième ville de Libye, berceau de la révolte contre le colonel El Gueddafi, demeure toutefois l’âtre de violences meurtrières.