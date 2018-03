Libye : Seif El Islam El Gueddafi veut être président

Réagissez

L’avocat Aymen Bouras, qui se trouve être aussi le chargé du programme politique de Seif El Islam, a annoncé, dans une conférence de presse animée lundi après-midi à Tunis, l’intention de son client de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle libyenne. Khaled Ghouil a indiqué que l’objectif de Seif El Islam est de rétablir la paix en Libye, ajoutant qu’«il n’est pas nécessaire de juger Seif Al Islam par des tribunaux internationaux, étant donné qu’il a déjà purgé sa peine en Libye». Lors de cette conférence de presse, Aymen Bouras a, par ailleurs, présenté la vision de Seif El Islam pour «une Libye réconciliée et prospère».

Selon Imad Al Sayeh, président de la commission électorale libyenne, les prochaines élections présidentielle et législatives en Libye devraient avoir lieu avant le 30 septembre 2018. Libéré en juin 2017, Seif El Islam El Gueddafi a exprimé sa volonté de devenir le président de la Libye dès décembre dernier. Le porte-parole de la famille, Bassem Al Hachimi Al Sour, a récemment déclaré que «Seif El Islam El Gueddafi bénéficie du soutien des plus grandes tribus de la Libye». Le fils de l’ancien guide de la Jamahirya libyenne a rendu publique récemment une plateforme comprenant certaines procédures qu’il souhaite voir adoptées par les Nations unies, pour aider la Libye à passer d’une période de transition à la stabilité. D’après la même source, «Seif El Islam prévoit d’imposer plus de sécurité et de stabilité en conformité avec la géographie libyenne et en coordination avec toutes les factions».