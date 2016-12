Réagissez

Le gouvernement El Sarraj compte fêter cet événement...

Les derniers rescapés de Daech se sont rendus, lundi et hier, aux troupes du «Bloc soudé», marquant ainsi la libération complète de Syrte de la mainmise de ces extrémistes.

La bataille de Syrte était annoncée, lors de son lancement, le 12 mai dernier, comme une promenade de santé pour l’armada de Misrata, plus forte en hommes et en armements. Finalement, il a fallu plus de sept mois de combats et le recours à l’intervention aérienne américaine pour anéantir les groupes armés de Daech, estimés entre 1200 à 1500 éléments. Des troupes venant du centre, de l’ouest et du sud de Libye ont pris part à ces durs combats aux côtés des forces du «Bloc soudé», qui sont sous les ordres du gouvernement de Fayez El Sarraj.

Le porte-parole de l’hôpital de Misrata a déclaré hier que l’opération «Bloc soudé» a déjà fait 713 morts et engendré 3210 blessés.

Pour sa part, le membre du bureau de communication de l’opération «Bloc soudé», Ahmed Rouyati, a annoncé que «les pertes de Daech s’élèvent à 1200 morts». Il a également confirmé l’étroite liaison entre les éléments de Daech à Syrte et à Benghazi.

Cinq enfants et une cinquantaine de femmes de Benghazi ont été dernièrement récupérés à Syrte, selon lui. La bataille de Syrte a donc été loin d’être une promenade de santé, souligne le politologue Ezzeddine Aguil. «La principale difficulté provenait surtout du fait que ce n’est pas une guerre classique.

Les miliciens de Daech opèrent par des attaques-suicide, ce qui a lourdement pesé sur les pertes du côté des attaquants», ajoute-t-il. Ezzeddine Aguil revient pour El Watan sur le changement opéré, fin juillet-début août, dans la tactique militaire. «Après deux mois de combats, il a fallu recourir aux frappes ciblées de l’aviation américaine, depuis le 1er août et prendre à l’usure les miliciens de Daech. Et c’est ce qui explique le prolongement des combats durant sept mois», précise-t-il.

Assaut final

Annoncé depuis plus de deux mois, l’assaut final n’a eu lieu que ces derniers jours. Les dernières opérations de ratissage se poursuivent, toutefois, dans le sud de la ville. Depuis dimanche, les derniers rescapés de Daech se sont retranchés dans 15 maisons du quartier Al Jiza maritime, sur les côtes de Syrte.

Ils ont utilisé des familles et des enfants comme boucliers humains, avant de se rendre hier matin aux forces du «Bloc soudé», qui n’ont cessé de les appeler à l’aide de haut-parleurs à la reddition. Parmi les prisonniers, figure le Bahreini, dirigeant de Daech, Tourki El Benali. Plusieurs dizaines d’éléments de Daech se sont rendus, alors que d’autres ont préféré se faire exploser.

Les Américains continuent leurs attaques aériennes pour empêcher les troupes de Daech de se faire exploser au milieu des concentrations de militaires ou de civils. Pas plus tard que lundi, trois attaques aériennes américaines ont été enregistrées contre sept cibles de Daech dans le sud de Syrte, portant à 495 le nombre total de montées de l’aviation américaine relevant de l’Africom.

Le général Mohamed Ghasri, porte-parole de l’opération «Bloc soudé», s’est refusé à toute annonce de libération, car, selon lui, il s’agit, d’abord, de «déminer le terrain, sécuriser la zone, afin de permettre aux habitants de rentrer chez eux». Pour Ghasri, «l’annonce de libération est du ressort des politiques».

A ce titre, le vice-président du gouvernement de réconciliation nationale libyen, Moussa Al Kouni, a déclaré sur son compte twitter que «la libération de Syrte des mains de Daech est une journée historique qui mérite d’être qualifiée de fête nationale». Kouni a exprimé la fierté des Libyens en disant dans un autre tweet que «les jeunes Libyens sont parvenus à battre cet ennemi féroce qui a résisté à des armées régulières puissantes».

Le gouvernement de réconciliation nationale de Fayez El Sarraj s’apprête donc à annoncer la libération de Syrte de la mainmise de Daech, ce qui pose systématiquement la question de l’avenir de la Libye et de la direction que vont prendre les troupes qui ont libéré cette ville. «Dire que Daech à Syrte est l’allié de Daech à Benghazi veut dire que les forces, qui ont délogé Daech dans les deux villes, se trouvent dans le même camp», selon le politologue Ezzeddine Aguil, qui croit au retour de l’alliance entre l’Est libyen, Misrata et Zentane au-devant de la scène.