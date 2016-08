Réagissez

Soixante-et-un députés du Parlement de Toubrouk ont voté, hier, contre l’octroi de la confiance au gouvernement de Fayez El Sarraj dans une plénière qui a atteint le quorum avec 101 présents.

Le Parlement a recommandé à la Présidence du gouvernement de former dans les 10 jours une équipe mieux représentative et plus restreinte, formée de 10 à 12 membres. Après plusieurs mois de spéculations, le Parlement libyen a fini par tenir hier une séance statutaire qui a réuni le quorum requis de 100 députés. Selon la députée Soltana Mesmari, 101 parlementaires ont assisté à cette plénière, présidée par Salah Aguila, qui était assisté par son deuxième vice-président, le docteur Hamid Houma. Lors du vote, 61 députés ont refusé la confiance au gouvernement, alors que 12 se sont abstenus. Se sentant minoritaires, les députés favorables au gouvernement El Sarraj ont refusé de lever la main. Un seul député a participé au scrutin ; ses camarades se sont dits surpris par ce vote qui n’était pas prévu dans l’ordre du jour.

Le député d’Oubari, Abdelkader Hassen

Slimane, a exprimé son mécontentement en rappelant que l’ordre du jour de la réunion doit être transmis aux députés 24 heures à l’avance au moins. «Cette procédure est erronée, aussi bien au niveau du fond que de la forme», a-t-il confié à la correspondante de l’agence Dune-voices à Toubrouk. Le premier vice-président, Mhamed Cheyib, était par ailleurs en déplacement à Tunis pour des tractations avec Fayez El Sarraj sur un possible compromis politique entre les belligérants libyens, qui pourrait sortir les Libyens de leur crise.- La séance d’hier a constitué une reprise des travaux du Parlement après leur suspension, le 24 février dernier, suite à un désaccord entre les membres autour des attributions du gouvernement de Fayez El Sarraj.

Toutefois, si le vote sur la confiance au gouvernement a été tenu, la séance d’hier n’a pas permis d’amender la petite Constitution libyenne parce que ledit amendement requiert un quorum de deux tiers plus un, soit plus de 120 députés.

Recommandations

Suite à ce vote rejetant la confiance à l’équipe proposée du gouvernement de Fayez El Sarraj, le Parlement a adopté un arrêté appelant à la nomination d’une nouvelle équipe dans un délai ne dépassant pas les dix jours. «C’est la dernière chance accordée au Conseil de la présidence du gouvernement, présidée par Fayez El Sarraj», a insisté le président Salah Aguila. L’arrêté adopté comprend deux chapitres. Le premier énumère six points délimitant les marges de manœuvre de Sarraj et ses collègues du Conseil de la présidence du gouvernement. Le premier point parle d’un gouvernement restreint de crise, dont la composition comporte huit à douze ministères.

Le second définit les critères nécessaires pour occuper les hautes fonctions de l’Etat. Il cite l’expérience, la compétence, l’intégrité et l’absence d’obstacles juridiques. Le troisième point insiste sur le choix de l’équipe gouvernementale selon la règle du consensus unanime des neuf membres du Conseil présidentiel, en application de l’article 3 de l’accord de Skhirat. L’article 4 rappelle que c’est la dernière chance accordée par le Parlement au Conseil présidentiel. L’article Cinq donne dix jours à El Sarraj et ses collègues pour présenter au Parlement leur nouvelle proposition d’équipe gouvernementale, munie des CV des candidats. En conclusion, le Parlement appelle les deux membres réfractaires du Conseil de la présidence, Ali Katrani et Omar Lassoued, à reprendre leurs activités pour participer à la formation de la nouvelle équipe.

Quant au deuxième chapitre de cet arrêté, il considère que toutes les décisions prises par le gouvernement El Sarraj sont nulles et non avenues puisqu’il n’a pas obtenu la confiance du Parlement.