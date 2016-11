Libye : La flottille humanitaire redoute l’hiver

Réagissez

Les migrants continuent cette année de prendre la mer en nombre depuis la Libye, mais la flottille humanitaire, qui vient à leur secours, n’est pas taillée pour l’hiver et, sans aide, elle redoute de nouveaux drames.

Plus de 3200 migrants secourus, au moins 11 morts et 230 disparus : au large de la Libye, les cinq derniers jours ont été plus chargés que l’ensemble du mois de novembre de l’année dernière. Le record de plus de 27 300 migrants enregistrés sur les côtes italiennes en octobre et le total qui dépasse déjà 8000 en novembre confirment que cette année les dangers de la mer en cette saison ne dissuadent pas les migrants ni leurs passeurs. Or la majeure partie des navires humanitaires privés qui ont joué un rôle essentiel dans les secours cette année seront rentrés au port à la fin du mois, pour des raisons de sécurité mais aussi pour des travaux de maintenance essentiels en vue des opérations probables de l’année prochaine.

Responsabilité européenne

«Cela a été une très longue année pour les équipages et pour les bateaux», résume, pour l’AFP, Pete Sweetnam, directeur du Moas, l’ONG maltaise qui avait été en 2014 la première à affréter un navire de secours privé au large de la Libye. Cette année, une dizaine de navires ont patrouillé au large de la Libye, affrétés par le Moas, Médecins sans frontières (MSF), SOS Méditerranée, Save the Children, les Espagnols de Proactiva Open Arms et les Allemands de Sea-Watch, Sea-Eye ou encore Jugend Rettet.

Selon les gardes-côtes italiens, qui coordonnent les secours dans la zone, ils ont mené plus de 20% des opérations. Mais ils ont aussi assuré le repérage de nombreuses embarcations, la distribution de gilets de sauvetage et des soins d’urgence en attendant les plus gros bateaux, sauvant là aussi de nombreuses vies. «Les navires humanitaires ont comblé un vide laissé par les Etats», explique, à l’AFP, Eugenio Cusumano, chercheur en sciences politiques à l’université de Leiden (Pays-Bas), auteur d’une étude sur les navires humanitaires.

Situation critique en Méditerranée

Le dispositif militaire européen actuel - marine et garde-côtes italiens, opération anti-passeurs Sophia, agence européenne de contrôle des frontières Frontex - est en effet concentré sur des opérations de contrôle plutôt que de secours, note-t-il. Conséquence : au fur et à mesure que les navires humanitaires se retirent, les gardes-côtes italiens sont obligés de faire de plus en plus souvent appel à des cargos ou à des pétroliers, qui ne sont pas équipés du tout pour secourir les embarcations de fortune surchargées.

«Les sauvetages incessants et les nombreuses victimes de ces derniers jours illustrent à quel point la situation est critique en Méditerranée, c’est une réelle catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux», a commenté Sophie Beau, responsable de SOS Méditerranée. Face aux besoins, l’Aquarius, affrété par SOS Méditerranée et MSF, va patrouiller tout l’hiver. Et s’il le faut, le Bourbon Argos de MSF et le Phoenix du Moas vont essayer de prolonger leurs opérations. Mais tout cela a un coût - 11 000 euros par jour pour l’Aquarius -, alors que les dons qui ont afflué après la diffusion des photos du petit Aylan commencent à se tarir.

«Il y a maintenant une lassitude du public. Les gens savent, ils ont entendu trop d’histoires à fendre le cœur», note M. Cusumano, tandis que M. Sweetnam relève aussi «un retournement notable dans l’opinion publique» vis-à-vis des migrants. Les ONG s’entendent souvent dire de retirer les bateaux et de laisser mourir les prochains à prendre la mer afin de dissuader les suivants. «C’est moralement inadmissible et factuellement faux», déclare M. Cusumano, rappelant que lorsque l’Italie a suspendu son opération de secours Mare Nostrum fin 2014, les départs ont augmenté. «Le fond de l’affaire, c’est que cela ne devrait pas être à nous de faire ce travail.

L’Union européenne doit prendre ses responsabilités», lance Ruben Neugebauer, porte-parole de Sea-Watch. «Nous en appelons à une réflexion des pays européens : les opérations de secours ne peuvent pas être laissées aux ONG», insiste Loris De Filippi, directeur de MSF Italie. A Washington, le Département d’Etat a indiqué qu’il coopérait avec l’UE sur la possibilité d’apporter de l’aide plus près du «point d’origine» des migrants.

L’UE semble prête à réexaminer la répartition des demandeurs d’asile au sein des 28, et non plus seulement en Italie, en Grèce, en Espagne, à Malte et Chypre, les principales portes d’entrée dans l’UE.

Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, 35 000 migrants sont arrivés par bateau dans le sud de l’Europe depuis le début de l’année. 1 776, c’est le nombre de migrants portés disparus en mer Méditerranée depuis le 1er janvier 2015. Depuis cette date, 400 morts sont enregistrés par mois et, en moyenne, un mort toutes les deux heures.