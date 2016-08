Réagissez

Les forces du gouvernement libyen d’union nationale (GNA) ont lancé hier «la dernière phase» de l’offensive sur les positions encore contrôlées par le groupe Etat islamique (EI) dans son bastion de Syrte, rapporte l’AFP.

Quelque 1000 soldats ont été mobilisés pour chasser totalement les djihadistes qui résistent dans deux quartiers de la ville côtière en grande partie reprise par les forces du GNA depuis le début de l’été. «Nos forces sont entrées dans les deux derniers quartiers» de l’EI à Syrte, a annoncé Réda Issa, porte-parole des forces progouvernementales. «L’ultime bataille de Syrte a commencé.»

La reprise totale de la ville, située à 450 km à l’est de Tripoli, serait un grand revers pour l’EI, qui en a pris le contrôle en juin 2015 et en avait fait la base de son expansion en dehors de la Syrie et de l’Irak. Pour l’en déloger, les forces progouvernementales, formées principalement d’ex-rebelles ayant refusé de déposer les armes après la révolte de 2011, avaient lancé une offensive le 12 mai.

Elles étaient entrées le 9 juin dans cette ville, lieu de naissance de l’ex-dictateur Mouammar El Gueddafi, dont elles ont pris le port et le centre administratif. Les forces terrestres ont profité, selon Réda Issa, d’«une nuit de raids de l’armée de l’air» des Etats-Unis, qui soutiennent les troupes loyalistes à Syrte depuis le 1er août, à la demande du GNA. Depuis le début de l’offensive d’hier, huit soldats loyalistes ont été tués, selon M. Issa.

«Phase décisive»

Depuis plusieurs jours, les troupes loyalistes se préparaient à cette «bataille décisive » contre l’EI après avoir repoussé les djihadistes dans leurs derniers retranchements. Elles se sont regroupées dans la périphérie de la ville et à l’entrée de deux quartiers au nord et au centre-ville.Après une avancée rapide en mai, les troupes ont été ralenties par la stratégie de guérilla mise en place par l’EI, dont les armes sont les mines et les ceintures explosives.

Les explosions de voitures piégées, de kamikazes et de mines antipersonnel ont fait de nombreux morts au sein des troupes loyalistes, qui ont perdu plus de 350 combattants, selon des sources militaires. Près de 2000 auraient été blessés. Le bilan humain n’est pas connu pour l’EI. A la demande du GNA, les Etats-Unis effectuent depuis le 1er août des frappes aériennes contre des cibles djihadistes à Syrte, apportant leur assistance aux troupes loyalistes. Et depuis mardi dernier, les Etats-Unis utilisent des hélicoptères d’attaque de type AH-1W SuperCobra des Marines qui apportent de nouvelles capacités pour des bombardements de précision.