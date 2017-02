Libération de 13 Egyptiens enlevés en Libye

Réagissez

L'armée égyptienne a annoncé mardi la libération de 13 Egyptiens kidnappés dans l'est de la Libye, pays en proie au chaos et à l'insécurité depuis 2011.

Les 13 Egyptiens "avaient été kidnappés par un groupe criminel armé dans la région d'Ajdabiya" en Libye, a indiqué le porte-parole de l'armée égyptienne, le colonel Tamer al-Rifaï dans un communiqué. Leur libération a été rendue possible grâce à la "coordination avec le commandement général de l'armée libyenne", écrit le communiqué égyptien sans autre précision.



Le porte-parole de l'armée a également partagé des photos des 13 hommes à l'apparence modeste, au poste-frontière de Salloum entre la Libye et l'Egypte. La Libye est en proie à l'anarchie depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi et le pays est miné par les rivalités opposant ses différentes milices et tribus.



En février 2015, le groupe jihadiste Etat islamique (EI) avait diffusé une vidéo montrant la décapitation d'hommes présentés comme 21 chrétiens coptes, majoritairement Egyptiens, enlevés en Libye. En représailles, l'Egypte avait mené des raids en Libye contre des positions de l'EI. Des milliers de travailleurs égyptiens qui étaient installés en Libye avaient par la suite regagné leur pays.



L'Armée nationale libyenne (ANL) est loyale au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort dans l'est de la Libye et le rival de Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale.