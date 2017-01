«Les Soudanais vivent la pire situation de ces 28 dernières années»

Réagissez

La journaliste indépendante soudanaise Durra Gambo est connue autant pour son courage que pour son franc-parler. Elle a souvent payé cher son opposition frontale à la politique répressive du gouvernement soudanais. Pour elle, la colère qui monte au sein de la société soudanaise correspond à une lame qui peut à tout moment emporter le président Omar El Béchir.

- Les appels à la désobéissance civile se multiplient au Soudan. De qui émanent-ils ?

Effectivement, de nombreux secteurs d’activité et de nombreuses catégories sociales appellent en ce moment à la désobéissance civile. De larges franges de la société civile soudanaise veulent suivre le mouvement. Elles redoutent cependant la réaction du pouvoir. Les gens ont peur que leurs actions soient réprimées dans le sang comme cela s’est déjà produit par le passé. C’est le cas particulièrement des travailleurs de la Fonction publique. Mais actuellement, il y a un grand bouillonnement dans le pays. Personne ne peut dire avec précision qui sont derrière ces appels.

- Quelles sont les revendications des auteurs de ces appels à la désobéissance civile ?

Ils exigent la démission du chef de l’Etat Omar El Béchir, qui est au pouvoir depuis juin 1989. Son long règne est marqué par la répression et la confiscation des libertés. De plus, les conditions de vie des Soudanais se dégradent à une vitesse vertigineuse. Les prix du carburant et des denrées ont considérablement augmenté. La situation est intenable. De nombreux pans de la société sombrent dans la pauvreté. Les Soudanais n’ont plus les moyens de se soigner. En face, le pouvoir a montré son incapacité à apporter des solutions aux problèmes des citoyens. Sa seule réponse est la répression.

- Quelle est la situation actuelle dans le pays ?

Actuellement, la situation est calme. Les commerces et les marchés sont ouverts. Cependant, beaucoup de familles n’envoient plus leurs enfants à l’école. Beaucoup sont persuadés que tous les appels à la désobéissance civile émis ici et là sont le résultat d’une lame de fond et que les choses vont bouger davantage. La population est révoltée au plus profond d’elle-même. Les premiers appels à la désobéissance ont porté leurs fruits. Le mur de la peur est tombé.

- Qu’en est-il de la situation des droits de l’homme au Soudan ?

En matière de droits de l’homme, c’est la catastrophe. Les violations sont légion. Les Soudanais vivent la pire situation de ces 28 dernières années. La police politique du régime opère régulièrement et en toute impunité des arrestations de citoyens dont le seul tort est d’avoir demandé le changement et une meilleure gouvernance.

Le pouvoir ferme à tour de bras des journaux et des chaînes de télévision qui critiquent sa politique. Les journalistes et les hommes politiques qui résistent sont poussés à la démission ou arrêtés. C’est devenu risqué du faire du vrai journalisme au Soudan. Les journaux subissent des pressions politiques et économiques terribles. J’ai personnellement perdu mon travail en raison de mes positions politiques. Le pouvoir de Omar El Béchir veut des journalistes dociles. Ce que j’ai refusé d’être.