Réagissez

Une véritable chasse à l’homme a été...

Au terme de 24 heures de garde à vue, la police doit déférer les suspects au parquet qui décidera alors de la durée totale de leur garde à vue. Celle-ci peut durer jusqu’à 15 jours renouvelables.

Les quatre suspects de l’attentat contre une église copte du Caire, qui a fait 25 morts dimanche, ont été déférés au parquet de la Sûreté de l’Etat, rapporte l’AFP citant un responsable du parquet. Le président égyptien Abdelfattah Al Sissi a annoncé lui-même lundi, lors des funérailles des victimes, l’arrestation de trois hommes et une femme dans le cadre de l’enquête sur l’attentat. L’un d’eux, Rami Mohamed Abdel Hameed Abdel Ghani, est soupçonné d’avoir caché les explosifs et d’avoir logé et préparé le kamikaze. Au terme de 24 heures de garde à vue, la police doit déférer les suspects au parquet qui décidera alors de la durée totale de leur garde à vue. Celle-ci peut durer jusqu’à 15 jours renouvelables.

Le président Al Sissi a aussi révélé le nom du kamikaze présumé responsable de l’attentat. Il s’agit de Mahmoud Chafiq Mohamed Mostafa, âgé de 22 ans. Selon le ministère de l’Intérieur, le kamikaze présumé avait été arrêté en 2014 alors qu’il assurait la sécurité des manifestations des Frères musulmans. Il a été remis en liberté la même année. Depuis, il est recherché dans le cadre de deux autres dossiers, datant de 2015 et en lien avec des groupes fondamentalistes musulmans, a indiqué la même source.

Dans un communiqué lundi, le ministère de l’Intérieur a accusé les dirigeants des Frères musulmans établis au Qatar d’avoir entraîné et financé les auteurs de l’attentat. Ces derniers ont nié toute implication dans cette attaque, qui n’a toujours pas été revendiquée. Deux ceintures explosives et des produits permettant la fabrication d’engins explosifs ont été retrouvés dans une planque appartenant au kamikaze présumé.

Les autorités continuent de rechercher d’autres suspects. Parmi eux, Mohab Mostafa El Sayed Qassem, surnommé «le docteur», qui dirigeait le groupe. Depuis l’été 2013, au moins 42 églises ont été attaquées, dont 37 incendiées ou endommagées, ainsi que des dizaines d’écoles, de maisons et de commerces appartenant à des coptes, affirme Human Rights Watch. L’ONG accuse les forces de l’ordre d’avoir été absentes lors de ces attaques confessionnelles. Un groupe nommé le Conseil révolutionnaire égyptien, une branche présumée des Frères musulmans, a publié une déclaration le 5 décembre «jurant de cibler les chefs de l’Eglise orthodoxe en raison de son soutien à l’Etat».

Un rôle actif dans le mouvement national

Les coptes ont milité pour l’indépendance de leur pays proclamée en 1922. Nombreux parmi eux ont intégré le parti nationaliste le Wafd dirigé par Saad Zaghloul. Parmi ces militants nationalistes coptes, Makram Ebeid, plusieurs fois délégué aux négociations avec les Anglais, est l’un des dirigeants. Il est présenté comme le défenseur de la cohésion nationale lancée par le Wafd. Quand les Anglais ont tenté d’introduire, dans le Traité d’indépendance de 1922, une clause qui aurait justifié leur intervention en Egypte par une prétendue protection des intérêts des minorités, les coptes et le Wafd s’y sont montrés hostiles.

Les premiers ont rappelé aux occupants qu’ils sont Egyptiens comme les autres et non une minorité dont ils pouvaient abuser pour justifier leur politique interventionniste. Après le coup d’Etat contre le roi Farouk mené par les Officiers libres, Nasser prend le pouvoir. Il dissout des partis en 1953 et écarte les coptes du Conseil de la révolution. L’accès pour eux à l’institution militaire est limité. Suit l’opération de la confiscation publique des terres. Ce qui provoqua l’émigration de coptes aisés vers les Etats-Unis.

Successeur de Nasser, Anouar El Sadate tente de s’appuyer davantage sur les forces religieuses pour marginaliser l’opposition de gauche. Le choc avec les coptes ne tarda pas à se produire. Les élites coptes constatent que le Président veut introduire la charia comme base de la législation. D’où leur protestation. Les 17 et 18 juillet 1972, les coptes convoquent une conférence à Alexandrie contre la nouvelle Constitution. El Sadate réagit en organisant une «Conférence pour l’unité nationale», le 24 du même mois. Avec Moubarak, les conflits interconfessionnels sont loin d’être atténués.

A la fin des années 1980, de violents conflits éclatent en Haute-Egypte. Ainsi, en mars 1987, des islamistes accusent les coptes d’avoir incendié la mosquée de Kotb à Sohag et brûlent, dans la même ville, l’église de la Sainte Vierge. En septembre, de multiples incidents violents se déclenchent à Minya et à Assiout.

L’année suivante, au Caire, une église est incendiée à Rod Al Farag et une bombe explose près de l’église de la Sainte Vierge à Massarra. Deux ans plus tard, une autre attaque à la bombe se produit à l’église de la Sainte Vierge de Aïn Shams. Aujourd’hui, les islamistes reprochent aux chrétiens de soutenir Al Sissi. Ce dernier, sachant que leurs voix comptent beaucoup lors des élections, tente d’adopter un discours apaisant.

Le 30 août dernier, est votée par le Parlement une loi sur la construction et la rénovation des églises. Elle simplifie les procédures administratives pour la construction des lieux de culte. Mais elle est jugée discriminatoire par les représentants chrétiens. L’article 2 de ladite loi conditionne l’autorisation de bâtir un lieu de culte chrétien, et en détermine la superficie, calculée selon le nombre de fidèles dans la localité concernée.