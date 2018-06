Réagissez

L’Italie vire dangereusement à droite, vers une extrême droite xénophobe et islamophobe. Le nouveau gouvernement formé par La Ligue du Nord et le Mouvement cinq étoiles, a prêté serment hier, devant un président de la République qui a dû se justifier ainsi : «J’ai fait respecter les résultats du vote de mars dernier.»

Le parti d’extrême-droite islamophobe de Matteo Salvini est arrivé second, avec à peine 17,78% des voix, aux dernières élections législatives (contre les 32% du M5S). Malgré cela, son leader est devenu vice-chef du gouvernement et ministre de l’Intérieur.

Pire, ce parti xénophobe a réussi à rafler plusieurs portefeuilles ministériels importants (Intérieur, Economie, Affaires régionales, Agriculture, Administration publique, Instruction, Famille...) à son allié populiste M5S, néophyte et timoré face à sa première expérience comme parti de la majorité.

Le paradoxe est que plusieurs électeurs du mouvement de Beppe Grillo sont des déçus du Parti démocrate et n’auraient jamais imaginé que leurs votes allaient servir de passerelle à Matteo Salvini pour escalader les marches du palazzo Chigi.

Dans le nouveau gouvernement, et à la tête de la diplomatie, un juriste, expert en droit communautaire, Enzo Moavero, 63 ans, ancien ministre pour les Affaires européennes, ancien juge à la Cour européenne de justice du Luxembourg, ancien vice-secrétaire général du Conseil européen.

Ayant fait des études en Belgique et aux Etats-Unis, il a également travaillé au sein de la Commission européenne, notamment aux côtés de l’ancien commissaire Mario Monti. Par ailleurs, Moaveri a souvent été nommé conseiller au sein des derniers gouvernements italiens.

Cette équipe hétéroclite devra gérer les affaires d’une Italie qui ploie sous la dette publique, un taux de chômage de 11% et une croissance mitigée, sous la houlette de l’avocat Giuseppe Conte, totalement inconnu des Italiens et sans aucune expérience en politique.

Et si ce nouvel Exécutif est appelé à démontrer sa capacité à résoudre les problèmes économiques du pays, il n’en demeure pas moins que les déclarations des deux partis qui le composent, durant la campagne électorale, se sont axées sur le slogan populiste et sectaire de «Les Italiens d’abord» et que dans son programme, il est spécifié que les mesures d’aides sociales aux plus défavorisés seront réservées exclusivement «aux citoyens italiens» et que les immigrés résidant en Italie depuis des années, voire des décennies, n’y auront pas droit. Ils devront par contre continuer à s’acquitter des impôts en vigueur.

Une grave injustice que les associations de défense des droits des immigrés n’hésitent pas à qualifier de «mesures d’un apartheid gouvernemental». Les étrangers vivant en Italie, surtout les musulmans, craignent également une dérive sécuritaire islamophobe, surtout au vu des positions ouvertement hostiles que le prochain ministre de l’Intérieur nourrit envers l’islam et les musulmans.

Le 8 février dernier, le ministre de l’Intérieur Salvini, lors d’une descente opérée par son parti dans la ville de Umbertide (Ombrie) pour empêcher la construction d’une mosquée, déclarait au quotidien La Stampa : «Le problème avec l’islam est qu’il s’agit d’une loi et non d’une religion, et qu’il est incompatible avec nos valeurs, nos droits et nos libertés.» Lors d’un débat télévisé diffusé par la télévision La 7, au lendemain de l’attentat contre le journal Charlie Hebdo, Salvini a affirmé : «Si la mosquée est construite par les fonds de régimes arabes de pays où la femme est considérée inférieure à l’homme, moi je la bloquerai.»

Et parmi les références «culturelles» que le ministre de l’Intérieur italien cite souvent, les écrits de l’écrivain islamophobe Oriana Fallaci, qui avait publié, entre autres, les pamphlets anti-islam, Colère et orgueil et La force de la raison. Le parti de la Ligue a également mené une campagne très agressive contre le projet de loi consistant à accorder la nationalité aux enfants nés en Italie de parents étrangers. Loi qui a fini par être abandonnée par la gauche, alors au pouvoir.

Et tout récemment, lorsque le chef du gouvernement sortant, Paolo Gentiloni, avait déclaré, lors d’un séminaire sur l’immigration, que l’Italie «avait besoin des immigrés», Salvini s’était moqué de lui dans un tweet ironique : «Gentiloni dit qu’on a besoin des immigrés ? Appelez un médecin.»