Des passagers débarquent de l’Airbus A320 libyen...

Le détournement de l’avion intervient alors que le chef du gouvernement d’union nationale, Fayez Al Sarraj, a annoncé officiellement la libération de Syrte, bastion de l’organisation Etat islamique.

Un avion de ligne libyen qui faisait route vers Tripoli a été détourné, hier, vers l’aéroport de Malte, île méditerranéenne située à 350 km au nord de Tripoli, qui doit prendre le 1er janvier la présidence tournante de l’Union européenne (UE). Ils se sont rendus après avoir libéré tous les passagers et membres d’équipage, rapporte l’AFP citant le Premier ministre maltais, Joseph Muscat.

Un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d’union nationale (GNA), Taher Siala, a déclaré que les deux hommes auteurs du détournement sont des partisans de l’ancien régime de Mouammar El Gueddafi et réclament l’asile politique. Il a ajouté que les pirates veulent en outre annoncer la création d’un parti politique pro-Gueddafi.

Par ailleurs, six pays occidentaux — l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis, l’Italie, la France, le Royaume-Uni — ont réaffirmé leur soutien au GNA de Fayez Al Sarraj. Dans un communiqué commun, ces six pays félicitent «le GNA et le peuple libyen pour le succès de leur opération» contre l’EI à Syrte et «condamnent toute menace de recours à la force militaire en Libye, notamment à Tripoli». Comme ils ont réitéré leur appel au dialogue politique et à l’unification des forces de sécurité libyennes, alors que le pays est en proie aux milices et qu’une armée liée à une autorité rivale dans l’Est ne reconnaît pas le gouvernement de Tripoli.

Après la bataille de Syrte

Le détournement de l’avion intervient alors que le chef du GNA, Fayez Al Sarraj, a annoncé officiellement samedi dernier la libération de Syrte, bastion de l’organisation Etat islamique (EI). Le groupe djihadiste s’était emparé de cette ville en juin. La perte de Syrte constitue un important revers pour l’EI, mais le mouvement terroriste n’est pas laminé. Dimanche, au moins trois soldats ont été tués et neuf autres blessés dans un attentat-suicide revendiqué par l’EI contre les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar à Benghazi, dans l’est du pays.

Le GNA espère sortir renforcé de la bataille de Syrte et depuis son installation, fin mars à Tripoli, à asseoir son autorité sur l’ensemble du territoire. Fayez Al Sarraj est notamment contesté par le chef militaire des autorités parallèles basées dans l’est du pays, le maréchal Khalifa Haftar.

Dans son discours de samedi, il avait rendu hommage aux forces loyales à Haftar, qui mènent depuis deux ans une guerre contre les groupes djihadistes dans l’Est libyen, en saluant «les martyrs et les héros qui ont combattu et combattent le terrorisme à Benghazi». Et d’observer : «La bataille de Syrte est finie, mais la guerre contre le terrorisme en Libye ne l’est pas encore», en relevant la nécessité d’«unifier les forces militaires dans une seule armée».

Berceau des révoltes qui ont mis fin, en 2011, au régime El Gueddafi, Benghazi, deuxième ville de Libye, située à 1000 km à l’est de Tripoli, est devenue le théâtre de combats entre les forces du maréchal Haftar et des milices djihadistes qu’elles tentent de chasser de la ville. Parmi ces milices figurent notamment le Conseil de la choura des révolutionnaires de Benghazi, une coalition de milices islamistes dont fait partie Ançar Charia, un groupe proche d’Al Qaîda et de l’EI.