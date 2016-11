Les Nations unies appellent à une «transition pacifique» vers des élections

Réagissez

Une délégation du Conseil de sécurité des Nations unies en visite en République démocratique du Congo (RDC) a appelé, hier à Kinshasa, à «une transition pacifique vers une élection apaisée» dans ce pays divisé sur le report de la prochaine présidentielle, rapporte l’AFP. Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité ont rencontré hier, au deuxième jour de leur visite de trois jours, le président congolais Joseph Kabila, entouré de membres du gouvernement. «Nous avons rappelé que la RDC est à un moment charnière de son histoire, une transition pacifique doit conduire à des élections apaisées», a déclaré à l’ambassadeur de France auprès des Nations unies, François Delattre, au sortir de cet entretien. Il a également lancé un appel à la responsabilité de tous les acteurs politiques congolais : «Il revient aux forces vives de maintenir le pays sur le chemin de la paix.»

Vendredi, l’ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé la délégation de l’ONU à dénoncer «la répression politique» en RDC «pour éviter une crise de large envergure».

La RDC traverse une crise politique profonde depuis la réélection du président Kabila, en 2011, au terme d’un scrutin contesté. La crise a été aggravée par le report à avril 2018 de la présidentielle qui devait se tenir avant la fin 2016. Ce renvoi a été décidé le mois dernier par la majorité présidentielle et une frange minoritaire de l’opposition. La majeure partie de l’opposition a rejeté cet accord issu d’un «dialogue national» et plaide pour la tenue du scrutin en 2017.

Le président Kabila est au pouvoir depuis 2001 et son mandat expire le 20 décembre. La Constitution lui interdit de se représenter mais le chef de l’Etat est resté silencieux sur ses intentions et son avenir politique. Ses détracteurs craignent qu’il ne cherche à s’accrocher au pouvoir ou brigue un nouveau mandat. Depuis janvier 2015, l’opposition et les mouvements citoyens congolais ont multiplié les manifestations contre J. Kabila pour exiger son départ à la fin de son mandat, le 20 décembre, et la tenue de la présidentielle avant cette date, ce qui est aujourd’hui impossible.