Réagissez

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a proposé...

Moscou et Washington effectuent séparément des frappes contre les djihadistes en Syrie.

La commission d’enquête de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Syrie a appelé hier à «revitaliser» la trêve entrée en vigueur en février et à lever les différents sièges imposés aux civils, rapporte l’AFP citant le 12e rapport de ladite commission qui porte sur la période allant de janvier à juillet 2016.

«L’accord de cessation des hostilités qui est entré en vigueur le 27 février a offert une lueur d’espoir à ceux qui cherchent un chemin vers une résolution politique du conflit», relèvent les enquêteurs onusiens. «Dans les semaines ayant suivi l’accord, il y a eu une désescalade de la violence armée dans une grande partie du pays», poursuivent-ils.

La commission, mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, déplore la «recrudescence marquée» des combats et attaques contre les civils depuis fin mars et relève que les groupes rebelles ont encore perdu du terrain face aux forces gouvernementales. Elle «recommande à toutes les parties de restaurer et revitaliser la cessation des hostilités» et «de mettre un terme aux attaques indiscriminées contre la population civile».

Entre-temps, la Turquie espère l’instauration d’un cessez-le-feu en Syrie avant le début de la semaine. Le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, a déclaré que le président turc a rencontré une deuxième fois ses homologues russe et américain avant de quitter la réunion du G20 à Hangzhou, en Chine. Selon lui, R. T. Erdogan a affirmé aux présidents russe Vladimir Poutine et américain Barack Obama qu’il était essentiel de «convenir d’un cessez-le-feu ou d’une trêve le plus tôt possible» dans la province d’Alep, dans le nord de la Syrie.

«Nous attendons un accord final. Nous en avons reçu les grandes lignes mais nous attendons un accord sur le papier qui puisse être mis en œuvre», a déclaré I. Kalin. Il a indiqué que le président turc a dit au président Poutine que les habitants d’Alep devraient voir les combats cesser à temps pour la fête musulmane de l’Aïd El Kébir qui, en Turquie, commence le 12 septembre.

Selon lui, il pourrait d’abord y avoir une trêve de 48 heures qui serait ensuite prolongée. A ses dires, le président russe a exprimé à Erdogan son «soutien total» à cette opération. Par ailleurs, I. Kalin a relevé que les Etats-Unis et la Turquie ne sont pas parvenus à un accord sur les Unités de protection du peuple kurde (YPG), considérées par Ankara comme un groupe «terroriste», mais qui représentent un allié efficace contre le groupe Etat islamique (EI) pour Washington.

Annonces sans effet

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi, en marge du sommet du G20, avoir proposé à ses homologues américain et russe d’établir une «zone d’exclusion aérienne» dans le nord de la Syrie. «Nous travaillons pour déclarer cette région zone d’exclusion aérienne», a-t-il déclaré en référence à la zone frontalière, où les rebelles syriens soutenus par Ankara ont chassé les djihadistes du groupe EI. Il a par ailleurs indiqué que les autorités turques coopéraient avec la Russie en vue d’instaurer un cessez-le-feu dans la région d’Alep. Côté Washington, un responsable du département d’Etat a annoncé que les Etats-Unis ont dépêché, la semaine dernière, un émissaire à la rencontre des forces kurdes alliées en Syrie, après les tensions provoquées par l’intervention turque dans ce pays.

Brett McGurk, l’envoyé spécial du président américain pour la coalition antidjihadistes, a rencontré des membres des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes dirigée par les YPG, selon un porte-parole du département d’Etat. Selon le même responsable, B. McGurk a réitéré l’engagement «continu des Etats-Unis à soutenir les FDS dans leur lutte contre l’EI», soulignant toutefois «la nécessité» pour les FDS de «respecter strictement leurs engagements préalables», en référence aux demandes répétées de retrait des Kurdes à l’est de l’Euphrate.

Lundi, la rencontre entre les présidents américain et russe en marge du G20 s’est soldée par un échec quant à trouver une issue à la crise syrienne, même si les deux dirigeants ont affiché leur optimisme quant au résultat de leur entretien. «Nous avons eu des discussions productives sur ce à quoi pourrait ressembler une réelle cessation des hostilités», a déclaré Barack Obama après sa rencontre avec son homologue russe. «Il y a malgré tout un certain rapprochement des positions» avec les Etats-Unis et «une compréhension de ce que nous pourrions faire pour une désescalade de la situation et la recherche d’un accord mutuellement acceptable», a indiqué de son côté Vladimir Poutine.

Et de poursuivre : «Nous pouvons de toute façon nous mettre d’accord pour une certaine période afin de prendre chacun des mesures énergiques pour assainir la situation en Syrie.» Moscou et Washington, effectuent séparément des frappes contre les djihadistes en Syrie. Néanmoins, ils sont en désaccord, notamment, sur le sort du président syrien Bachar Al Assad. Moscou est opposé à son départ réclamé par Washington.